Врачи призывают курганцев ревакцинироваться от коронавируса

Несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Зауралье остается стабильной, врачи призывают жителей Курганской области своевременно проводить ревакцинацию от Covid-19.

«Наиболее правильная тактика сейчас — продолжать вакцинироваться раз в полгода. Это снизит вероятность передачи вируса и уменьшит риск осложнений в случае болезни», - отметил директор клиники «АльфаМед» Андрей Кацай.

Ситуация с заболеваемостью стабилизировалась и именно в это время лучше всего прививаться, считает главный внештатный эпидемиолог Курганской области Оксана Сагайдак.

«Иммунитет к респираторным инфекциям нестойкий, достаточный он в течение 3-4 месяцев после прививки, затем снижается и к 6 месяцем исчезает совсем», - отметила она.

В регионах есть необходимый запас вакцины «Спутник V», первый компонент которой можно применять для ревакцинации, отмечает главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Для ревакцинации граждан старше 60 лет целесообразно использовать двукратное введение вакцины - первого и второго компонента - как и при первичной вакцинации. Это позволит сформировать более высокий уровень защитного иммунитета», - добавил специалист.

Инфекционист также напомнил, что вакцинацию и ревакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в РФ. По словам Чуланова, по вакцинным препаратам «Спутник V», «Спутник Лайт» и «Спутник М» на сегодняшний день имеется большой объем данных об их безопасности и эффективности.

По данным регионального департамент здравоохранения, в Курганской области на данный момент первый компонент «Спутник V» получили 401261 зауральцев, оба компонента вакцины получили 377522 человек, еще 182024 привились препаратом «Спутник Лайт».

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