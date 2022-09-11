Врачи призывают планирующих стать мамами жительниц Зауралья поставить прививку от Covid-19

Штаммы меняются, но не меняется одно – коронавирусная инфекция, которая представляет опасность для малышей, внутриутробных плодов и беременных женщин.

«К счастью, в нашей стране есть вакцина, которая работает, доказана эффективность этой вакцины. Я говорю сейчас о вакцинации «Сутником V». Вакцинация разрешена при планировании беременности и при беременности сроком свыше 22 недель», - отметила главный врач перинатального центра Татьяна Осина и добавила, что вакцинированные женщины легче переносят заболевание, если не удаётся его избежать.

Прививку должно поставить всё окружение, которое контактирует с женщиной, вынашивающей или недавно родившей ребёнка. Это и муж, и проживающие рядом родственники, и дети, в возрасте до 12 до 15 лет.

«По статистике за 2021 год по причинам материнской смерти во всей стране такая причина как коронавирусная инфекция с её осложнениями стала причиной смерти в подавляющем большинстве случаев. Это трагедия, но её можно предотвратить вакцинацией», - подчеркнула Татьяна Осина. По её словам, в последнюю волну этот вирус пробивал плацентарный барьер, и заболевали дети, рождались уже с коронавирусной инфекцией.

Врачи рекомендуют всем соблюдать меры профилактики и защиты от коронавируса: соблюдать социальную дистанцию, носить маску – причём правильно, соблюдать гигиену рук.

Татьяна Осина сообщила, что пройти вакцинацию, в том числе от гриппа, беременные жительницы Зауралья могут в стенах перинатального центра.

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