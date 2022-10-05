Лица, желающие вступить в брак, могут обратиться в любой отдел ЗАГС на территории области (независимо от места регистрации). При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорта), и документ, подтверждающий факт мобилизации (повестку). За государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, нужно будет заплатить государственную пошлину в размере 350 рублей, сообщили в региональном управлении записи актов гражданского состояния (ЗАГС)

Согласно статье 11 Семейного кодекса Российской Федерации при наличии особых обстоятельств брак может быть заключен в день подачи заявления. Частичная мобилизация в России может рассматриваться как особое обстоятельство и руководитель органа ЗАГС может принять решение о проведении регистрации брака в сокращенные сроки, в том числе при желании заявителей - непосредственно в день подачи заявлении, пояснил в управлении.

Все отделы ЗАГС Курганской области проводят ускоренные церемонии бракосочетания и готовы осуществить регистрацию брака в любой день (в том числе в выходные или праздничные дни по предварительному согласованию).