Все семь мандатов на довыборах в думы Кургана, Шадринска и Катайска достались «Единой России»

Предварительные итоги ЕДГ-2022 в Курганской области - у «Единой России» 100%-й результат.

Все семь мандатов на довыборах в думы Кургана (два мандата), Шадринска (два мандата) и Катайска (три мандата) достались кандидатам от «Единой России», сообщает телеграм-канал «Тетерин».

На довыборах в гордуму Кургана VII созыва наибольшее число голосов избирателей получили гендиректор завода «Кургансельмаш» Кирилл Гринюк (округ №1) и топ-менеджер сервиса «Максим» Алексей Маркин (округ №6).

На довыборах в гордуму Шадринска победили замдиректора ШААЗ Георгий Поляков (округ №11) и директор ЗКФКиЗ Сергей Аксенов (округ №18), сообщает телеграм-канал «Тетерин».

На дополнительных выборах в Катайскую гордуму выиграли директор катайской ДЮСШ Игорь Галченко, завсектором Центра русской культуры Елена Зеленина и директор Центр русской культуры Наталья Телякова.

Фото Николая Пушилина.

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