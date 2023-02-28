Вторая смена школ в Кургане учится в обычном режиме

Всю ночь дорожники Кургана устраняли последствия вчерашней непогоды, чтобы горожане смогли свободно передвигаться не только по центральным улицам, но и доезжать до отдаленных микрорайонов. Сообщила глава города Елена Ситникова в телеграм-канале.

"Сегодня днем работы продолжаются. В центре города ведется механизированное подметание всех проезжих и тротуарных частей. В Зайково, Малиновке, Черемухово, Тополях, Лагуне, Левашово-2 будет работать автогрейдер и расчищать дороги. Особое внимание – внутриквартальным проездам. Их расчистят от снега в центральной части Кургана, в Западном, Энергетиках, Заозерном и Северном", - написала Елена Ситникова.

Днем на улично-дорожной сети будут работать порядка 55 единиц техники и 100 дорожных рабочих. Гидрометцентр дает хороший прогноз погоды, поэтому школьники второй смены сегодня будут учиться в обычном режиме.