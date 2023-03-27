Вы не поверите, узнав, какие здания в Кургане построили заключенные!

Курганская ТЭЦ, комбинат медицинских препаратов «Синтез», «Курганприбор», «Курганмашзавод», плотина через реку Тобол, кинотеатр «Россия» и здания администрации на Центральной площади города. Что общего между всеми этими объектами? То, что в их строительстве принимали участие заключенные. Эта информация прозвучала сегодня на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области. Поздравить сотрудников УФСИН пришли первые лица региона и областного центра.

- Вы работаете в условиях, которые требуют огромной выдержки и самообладания, готовности всегда действовать оперативно, решительно и грамотно. Благодаря вашей высокой компетентности, опыту и грамотной организации деятельности подразделений обеспечивается законность и правопорядок, - заявил со сцены председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов.

Служба в уголовно-исполнительной системе никогда не была и не будет простой. Она требует не только безупречного исполнения своих должностных обязанностей и бесконечной дисциплины, но и терпения, гуманизма, милосердия.

- Именно вы, сотрудники ФСИН, помогаете человеку, который сбился с правильного пути, вернуться на него и к нормальной человеческой жизни, - подчеркнула глава города Кургана Елена Ситникова.

Впрочем, гуманизация уголовно-исправительной системы не должна отменять неотвратимости наказания за совершенное преступление. На это обратил внимание главный федеральный инспектор по Курганской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО Артем Пушкин.

- Сочетание этих, казалось бы, противоположных принципов реализуется сегодня в работе Федеральной службы исполнения наказаний России. Вы даете заключенным возможность овладеть востребованной на рынке труда профессией, пройти ресоциализацию и после освобождения стать полезным членом общества, - поблагодарил сотрудников УФСИН он.

Напомним, отдел исправительно-трудовых колоний Управления Народного комиссариата внутренних дел СССР по Курганской области был образован 22 марта 1943 года. Он располагался в специально выстроенном деревянном здании в центре города и состоял из 27 сотрудников.

Сегодня в ведении УФСИН России по Курганской области находятся 13 учреждений, включая 2 следственных изолятора, 2 колонии строгого режима, одну колония общего режима, 2 женских колонии. Их вместимость составляет 4647 мест. В уголовно-исполнительной системе области трудятся более 2000 человек.

Николай Волков.

Фото автора.

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