Выбираем «Туристический сувенир Кургана»!

В областном центре скоро стартует городской конкурс на разработку сувенирной и подарочной продукции «Туристический сувенир Кургана». Прием заявок организаторы обещают начать уже с 20 февраля, так что поторопитесь.

В этом году конкурс пройдет по следующим номинациям: «Сувенир Кургана», «Гастрономический сувенир», «Сувенир события», «Сувенир туристического маршрута», «Этнографический сувенир», «Сувенир музея», в том числе «Сувенир культурно-исторического комплекса «Царево Городище», «Сувенир-игрушка» (игра).

Жюри собирается оценивать работы участников с 15 мая по 22 мая. Однако победители конкурса «Туристический сувенир Кургана» станут известны в конце мая.

Отметим, что курганские сувениры были участниками окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» — Большой Урал» и стали победителями в своих номинациях.

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