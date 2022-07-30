Выезд на «встречку» - основная причина смертельных ДТП

На автомобильных трассах за пределами городов водители переходят на повышенный скоростной режим и во время обгона «вылетают» на встречную полосу, подчас пренебрегая безопасностью. По словам Михаила Чебыкина в авариях, которые происходят при таких обстоятельствах, происходит две трети аварий со смертельным исходом от общего числа трагических автопроисшествий.

«Наибольшую опасность таких ДТП таят в себе двухполосные дороги. Их протяжённость у нас наиболее значительна, - отметил начальник УГИБДД УМВД России по Курганской области Михаил Чебыкин. – На территории Курганской области девяносто пять процентов таких автодорог. Почти половина погибших получили смертельные травмы на дорогах федерального значения».

Больше всего таких аварий произошло на трассе «Иртыш» Челябинск – Курган - Омск. Тринадцать погибших только за первое полугодие. Одна из причин таких происшествий – крайне высокая интенсивность движения.

«Недавно мы провели анализ. По сравнению с первым апреля текущего года интенсивность транспортного потока возросла в среднем на тридцать шесть процентов, - подчеркнул Михаил Чебыкин. - Пиковый показатель был зарегистрирован в начале июля. И Интенсивность движения продолжает расти. В частности, именно в западном направлении на сорок один и в восточном на тридцать три процента. В значительной степени это касается грузового транспорта».

Причина такого развития событий заключается в том, что в силу обстоятельств, связанных санкционными мерами транспортная логистика с марта месяца в целом по стране изменилась. Частные лица, организации, предприятия, компании стали чаще использовать автомобильный транспорт.

«Спрофилактировать происшествия со смертельным исходом можно, в том числе, за счёт разделения транспортных потоков, - пояснил руководитель ведомства. - Это самый эффективный способ. На сегодняшний день это сделано на одиннадцати километрах федеральной автодороги «Иртыш» в пригороде Кургана. В результате инициатив ГИБДД в текущем году ведутся работы по доведению до четырёх полос движения на двух участках дороги «Иртыш» на территории Мишкинского и Кетовского районов».

В федеральное дорожное агентство областное управление госавтоинспекции направило свои предложения о реконструкции ещё трёх участков этой федеральной трассы, с тем, чтобы перевести движение с двух на четыре полосы. Это касается курганской объездной дороги, участков в Варгашинском и Лебяжьевском районах.

«ФКУ Упрдор «Южный Урал» принято решение в рамках программы развития автомобильной дороги реализовать мероприятия по проектированию и капитальному ремонту дороги с доведением до четырёх полос движения на шестнадцати участках, общей протяжённостью двести девяносто километров. Первые ремонты запланированы до 2025 года», - сообщил Михаил Чебыкин.

Константин Сапунов.

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