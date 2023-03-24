Выплаты по больничным и декретным для курганцев увеличатся

Повышение благосостояния граждан назвал одной из приоритетных задач председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, выступая накануне с отчётом в Государственной Думе. Этому, в частности, будет способствовать последовательное увеличение минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции. Премьер-министр напомнил, что по поручению Президента со следующего года МРОТ проиндексируют на 18,5%. «Особое внимание – работникам бюджетной сферы. Наши педагоги, преподавателям вузов, врачи и другой медицинский персонал, сотрудники социальной, культурной сфер, науки должны получать достойную плату за свой непростой труд», - подчеркнул Михаил Мишустин.

Очень важными считает эти заявления председателя правительства РФ депутат Курганской городской Думы Анастасия Денисенко. Также она отмечает, что значимой поддержкой для жителей региона, а особенно – для семей с детьми будет и увеличение выплат по больничным, декретным и пособиям по уходу за ребенком до полутора лет, о котором также сообщил Мишустин.

«Молодым мамам станет проще решить вопрос: поскорее возвращаться на работу или самой ухаживать за малышом, проводить с ним время, дарить ему свою заботу. Не будет наносить удар по семейному бюджету и необходимость родителям пойти на больничный, если ребёнок заболел. Всё это, несомненно, будет работать на укрепление наших семей, на желание молодых супругов обзаводиться детьми», - предполагает Анастасия Денисенко.

По словам Михаила Мишустина, выплаты по больничным, декретным и пособиям по уходу за ребенком до полутора лет увеличатся к 2025 году в полтора раза. Произойдет благодаря введению единого тарифа страховых взносов. Премьер-министр напомнил, что в 2023 году в стране создана новая структура – Социальный фонд России. Она объединила Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. «Мы в целом совершенствуем систему социальных гарантий для того, чтобы они предоставлялись своевременно и в полном объеме, в удобной форме, без излишней бюрократии», - отметил председатель Правительства.