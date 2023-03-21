Выпускники Курганского филиала Президентской академии с успехом трудятся по всему миру

Курганский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ – самый молодой государственный вуз в регионе. Он был основан в 1997 году и несколько раз менял свое название. Неизменным оставалась лишь специализация филиала – здесь куют кадры для органов власти, то есть будущих государственных и муниципальных служащих.

О том, как это происходит и каких результатов добиваются выпускники, «Новый мир» беседует с директором Курганского филиала РАНХиГС Валерием Яхонтовым.

- Валерий Иванович, дайте, пожалуйста, краткую характеристику вашему вузу.

- Президентская академия – это крупнейшее высшее учебное заведение не только в России, но и в Европе. Она насчитывает 47 филиалов, в том числе курганский, в которых обучаются порядка 250 тысяч студентов.

Мы – единственный вуз, который находится под прямым патронажем Президента РФ. Наша основная задача – подготовка кадров для органов государственной власти и управления, что налагает на нас огромную ответственность.

На сегодняшний день мы реализуем три образовательные программы – «Государственное и муниципальное управление», «Экономика» и «Юриспруденция». Условия поступления на них можно узнать на нашем сайте – kurg.ranepa.ru.

- Кто к вам поступает?

- Не только жители Курганской области. Среди наших студентов много тюменцев, ямальцев, ханты-мансийцев, представителей других регионов, включая Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Что их привлекает в Кургане? Ребята рассказывают, что, прежде всего, высокий уровень образования. Мы готовим тех, кто завтра будет работать в органах власти и влиять на жизнь страны, поэтому приглашаем самых лучших преподавателей.

Также уроженцев других регионов привлекает чистая экология и спокойный, размеренный ритм жизни небольшого провинциального города. Это помогает им сконцентрироваться на учебе, избавляет от искушений, которых в больших городах в изобилии.

Те студенты, которые учатся здесь уже подольше, отмечают, как Курган за последние годы преобразился, каким стал уютным, комфортным. Ну, и уровень цен со счетов, разумеется, тоже сбрасывать нельзя – они в Кургане ниже, а вкусных натуральных продуктов – больше.

- Есть ли у ваших выпускников проблемы с трудоустройством?

- Без ложной скромности скажу: нет. У нас даже есть благодарственное письмо от Государственной службы занятости населения, где говорится, что за все годы существования Курганского филиала РАНХиГС ни один наш выпускник за помощью в трудоустройстве к ним не обращался.

Еще в период обучения многих студентов берут на карандаш органы власти, где ребята и девушки проходят практику. Наши выпускники работают во всех регионах страны – от Калининграда до Камчатки. Некоторые занимают высокие посты в очень серьезных структурах – федеральных министерствах и ведомствах, Центробанке РФ и так далее.

Немало наших выпускников с успехом трудятся за рубежом – в Европе, США, странах Азии, Африки и Южной Америки. Мы узнаём это, когда в Курган из-за границы приходит запрос с просьбой подтвердить, действительно ли такой-то человек обучался у нас в такие-то года и получил диплом. Мы, естественно, подтверждаем. Президентская академия – это уровень!

- Кого из известных выпускников Вы можете назвать?

- Наше образование получили член Совета Федерации РФ Сергей Николаевич Муратов и генеральный директор НПО «Курганприбор» Федор Александрович Колосовников. Многие другие руководители курганских предприятий окончили у нас управленческие курсы. Эти знания дополнили их базовое техническое образование и помогают успешно возглавлять крупные трудовые коллективы.

Курганский филиал РАНХиГС готов организовать такие курсы как индивидуально, то есть для конкретного лица, так и для целой управленческой команды какого-либо предприятия. Практика показывает, что полученные знания дают положительный эффект. Работа предприятия становится более организованной, а его успех на рынке, даже в условиях жесткой конкуренции – неизбежным.

P.S. 18 апреля Курганский филиал Президентской Академии откроет свои двери для всех желающих познакомиться с ее жизнью и программами обучения. День открытых дверей пройдет по адресу: г. Курган, ул. К. Маркса, 147 А. Для записи на мероприятие необходимо заполнить форму регистрации на сайте академии в разделе «Дни открытых дверей».

Николай Волков. Фото Владислава Шелепова.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.