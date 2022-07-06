Выпускники Курганского филиала РАНХиГС получили дипломы

5 июля состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам Курганского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, сообщает пресс-служба Курганской областной Думы.

Выпускники всех форм обучения направлений подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция» и «Экономика» получили дипломы о высшем образовании. Выпускников приветствовали заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина, председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов и директор Курганского филиала РАНХиГС Валерий Яхонтов.

От имени губернатора Курганской области Лариса Кокорина пожелала вчерашним студентам ставить перед собой амбициозные задачи и цели и достигать их.

В этом году дипломы получили 162 человека по направлениям: государственное и муниципальное управление, юриспруденция и экономика.

Обладателями дипломов с отличием стали 15 специалистов. Четырём выпускникам вручили благодарственные письма за активную деятельность и достижения.

«За многие годы выпускники Курганского филиала РАНХиГС были и остаются востребованными во многих сферах экономики, бизнеса. Здесь проходят подготовку и переподготовку тысячи сотрудников госучреждений, в числе которых и специалисты Курганской областной Думы. С этого дня для вас начинается новый период жизни. Вы стали классными дипломированными специалистами, способными к дальнейшей, самостоятельной работе. Ваши знания, новаторские идеи, творческая инициатива всегда приветствуются, и я уверен, найдут положительный отклик и будут реализованы», - поздравил выпускников с окончанием академии Дмитрий Фролов.

Спикер также пожелал новоиспеченным специалистам с гордостью нести звание выпускника этого авторитетного вуза, достойного будущего, успехов в достижении поставленных целей, карьерного роста, здоровья и благополучия, а также высказал слова признательности профессорско-преподавательскому составу.

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