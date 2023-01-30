Выручка сельскохозкооперативов в Курганской области превысила 250 млн рублей

По итогам девяти месяцев 2022 года выручка в сельскохозяйственных потребительских кооперативах Курганской области превысила 250 млн рублей, это на 78% больше уровня аналогичного периода предыдущего года.

В настоящее время в регионедействуют 34 сельскохозяйственных потребительских кооператива, из них 1 кредитный, 21 перерабатывающий, 11 снабженческо-сбытовых, 1 обслуживающий.

В сельскую кооперацию в течение года вошли более 340 членов, которые представляют предприятия малого и среднего бизнеса и личные подсобные хозяйства.Краткие итоги работы в данном направлении подведены накануне Х Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов «Десять форумов за возрождение сельскохозяйственной кооперации: опыт, достижения, перспективы». В нем принимают участие представители областного департамента АПК, Центра Компетенций, Курганского ревизионного союза и кооператива «Прогресс». Мероприятие проходит в Москве, сегодня, 26 января.

- Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации является важным направлением развития поддержки малых форм хозяйствования на селе, решения вопросов импортозамещения, обеспечения достойного уровня жизни в сельской местности. Для департамента АПК это одно из приоритетных направлений работы, - сообщил директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павел Кощеев.

В департаменте АПК сообщили, что в 2022 году гранты на развитие материально-технической базы сельхозкооперативов выданы трем предпринимателям. Кроме того, по поручению губернатора Вадима Шумкова семь крестьянских хозяйств получили гранты на создание и развитие сельских кооперативов на сумму 21 млн рублей.

В 2023 году правительство Курганской области продолжит поддерживать сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а общую сумму помощи доведут до 50 млн рублей.

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