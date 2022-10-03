Выставка акварели в Кургане насчитывает более 600 авторских работ со всей России

В экспозицию вошли работы курганских художников-акварелистов: Ольги Луцко, Германа Травникова, Эдуарда Алексеева, Натальи Якушиной, Андрея Ванькова, Михаила Кокорина, Андрея Садова, Марины Кошкаровой и Екатерины Богородской. Из более полутора тысяч работ на выставку прошла 651 акварель 256 авторов, среди них работы двух художников из Луганска.

В рамках мероприятия участники выставки проведут мастер-классы по написанию акварельных работ в разных техниках. Посетить выставку можно до 30 ноября в курганском областном художественном музее имени Германа Травникова.

В данный момент в музее проходит четвертый мастер-класс «Букет. Техника работы акварелью аля-прима».

Мастер-класс проводит заслуженный художник России, член ВТОО «Союз художников России», заведующий кафедрой Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, профессор, член Московского Союза архитекторов, действительный член Академии архитектурного наследия, акварелист Александр Стасюк.

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