Выставку «Университетский проспект. Курганская область» посетили 1000 человек

9 сентября Курганский государственный университет принимал школьников и студентов СПО. Специально для них вуз приготовил выставку-профессиональную пробу «Университетский проспект. Курганская область».

Всего на мероприятии побывали около тысячи человек — старшеклассники, а также их учителя и родители, утверждает официальный портал курганского вуза.

Выставка прошла в рамках федерального просветительского марафона, организованного Минобрнауки РФ и Российским обществом «Знание».

А главное — она дала старт просветительскому проекту «Твой университет – территория развития». Его КГУ проводит совместно с Первичной профсоюзной организацией студентов. Проект реализуется с использованием субсидии из областного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

Во дворе корпусов КГУ по ул. Советской, 63 в девяти шатрах были представлены все направления подготовки, которые есть в КГУ и КГСХА.

Ребята узнали о возможностях нейросети в сфере художественного творчества, как найти спрятанные подслушивающие устройства, о «чудесах», которые возможны благодаря физике низких температур, с чего начинается ПЦР-тестирование.

Они попытались получить новые вещества путем простого органического синтеза, стреляли в тире, позировали для портретов, побывали в театре мод, в психологической лаборатории, попробовали себя в качестве журналистов. Составляли фоторобот преступника и учились классифицировать орудия преступления по группам, искали отпечатки пальцев, продегустировали вкусные булочки и хлеб, сладкую вату, посадили фиалки и получили их себе в подарок.

Посетители выставки смогли узнать о множестве профессиональных дорог, одну из которых им предстоит совсем скоро выбрать.

По информации пресс-службы КГУ.

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