«Взгляд блуждал, пульс был слабый». В Кургане кондуктор автобуса спасла мальчика, у которого случился шок

Курганские поисковики из отряда «ЛизаАлерт» рассказали о том, как удалось предотвратить трагедию на одном из городских маршрутов. В автобусе у мальчика случилось неврологическое расстройство, ребенок потерял ориентацию в пространстве, и, если бы вышел на остановке, то вряд ли добрался бы домой невредимым.

О беде в группе ВК рассказала главная героиня произошедшего, Юлия Казанцева (позывной Кеша), участница нескольких направлений, активный доброволец отряда «ЛизаАлерт» Курганской области:

- Я работаю кондуктором на одном из городских маршрутов. На прошлой неделе вечером в районе Ледового дворца им. Парышева ко мне в автобус зашел мальчик. Он был с хоккейной клюшкой, наверное, возвращался домой после тренировки. Мой рейс шел до Челноково, все было как обычно.

На конечной мальчик не вышел из автобуса, я подошла ближе и заметила, что он уснул. С еще одной пассажиркой мы попытались разбудить его. Это длилось довольно долго, около 10 минут. Когда мальчишка проснулся, мы поняли, что что-то не так. Его взгляд не мог ни на чем сфокусироваться, мальчик не обращал внимания на нас и явно не мог понять, где он находится.

Он не отвечал на наши вопросы, поэтому я решила проверить у ребенка пульс. Еле нащупала его на шее, он был очень медленным и слабым. Разумеется, я не могла выпустить его из автобуса в таком состоянии, пыталась разговорить. Спустя некоторое время ребенок начал мне отвечать. Так мы узнали, что у мальчика нет телефона. Я предложила позвонить со своего мобильного, спросила номер мамы или папы, но ребенок сказал, что не может вспомнить. Тогда я решила действовать иначе: дала мальчику свой телефон и попросила номер набрать самостоятельно. И это сработало! Механическая память оказалась надежнее.

Мы позвонили родителям, объяснили ситуацию и вместе с водителем поехали в сторону города. Договорились, что мальчика в таком состоянии одного не оставим и отдадим в руки только родителям. Приехали на остановку «Урожайная» и около 10-15 минут ждали родителей.

Юлия рассказала, что из-за случившегося экипажу пришлось снять автобус с линии, и отправить вместо себя замену. Мама мальчика со слезами благодарила Юлю и ее коллег. После того, как всё закончилось, Юля позвонила родителям. Оказалось, что после тренировки у мальчика украли клюшку, потом её нашли, но моральное потрясение было настолько велико, что организм ребенка не справился с ним. Ведь клюшка для хоккеиста самое ценное, а тут она потерялась. Из-за пережитого шока случились сильнейшие неврологические реакции.

«ЛизаАлерт» призывает всех, и работников транспорта, и обычных пассажиров, быть внимательнее к своим попутчикам. Возможно, именно ваш вопрос о том, все ли в порядке, поможет спасти человека, попавшего в беду.

Отряд «ЛизаАлерт» Курганской области выражает огромную благодарность экипажу маршрута 93 с госномером 230 Юлии Алексеевне Казанцевой, и Вячеславу Викторовичу Вылеткову, водителю автобуса. Спасибо вам! Вы — достойный пример для всех работников на транспорте!

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