Якушев поставил задачу регионам по модернизации первичного звена здравоохранения

Комплексная модернизация инфраструктуры первичного звена здравоохранения необходима, чтобы обеспечить доступность и качество медицинской помощи на селе и в малых городах, а также повысить эффективность профилактики заболеваний. Такого мнения придерживается полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«Задача регионов – обеспечить стопроцентное выполнение намеченной программы. Первичная медицинская помощь наиболее востребована людьми, и поэтому получение доступных и качественных услуг в первичном звене - неизменный государственный приоритет», - отметил полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе.

По информации полпредства, в регионах федерального округа проводятся капитальные ремонты более 200 зданий поликлиник, врачебных амбулаторий, центров общей врачебной практики, фельдшерско-акушерских пунктов и здравпунктов.

Районные больницы, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, получили 400 единиц автотранспорта различного назначения.

Обеспечена поставка почти двух тысяч единиц медицинского оборудования.

В 2022 году для обеспечения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи необходимо ввести в эксплуатацию 276 объектов здравоохранения, поставить в медучреждения 2858 единиц медицинского оборудования и 475 единиц автотранспорта.

Фото Николая Пушилина.

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