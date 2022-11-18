Якушев рассказал, какого подхода будут придерживаться власти муниципалитетов при подготовке к новому году

Каждый муниципалитет или регион самостоятельно решает, как надо поступить, и некоторые уже заявили о сокращении и оптимизации расходов на новогодние мероприятия. Об этом в интервью информационному агентству «Известия» сообщил полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Сэкономленные средства планируют отправить на поддержку мобилизованных. «Формат помощи также на усмотрении тех, кто принимает решения. При этом все стараются сохранить детские праздники и дополнительно планируют елки для детей военнослужащих. Жители в ряде случаев сами выступают с подобными инициативами», - рассказал Владимир Якушев.

Накануне глава Кургана Елена Ситникова подчеркнула, что город будет украшен в советском стиле. За основу возьмут иллюстрации старых открыток. Ёлки в областном центре начнут продавать 15 декабря. Все точки торговли будут празднично украшены.

Фото Николая Пушилина.