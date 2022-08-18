Яркий праздник казачьей культуры приглашает курганцев на танцы, игры и чай

В День города, 20 августа, в 12 часов на центральной площади Городского сада начнётся праздник казачьей культуры «Казачья станица». Курганский областной Дом народного творчества организует традиционный конкурс казачьей песни «Пой, казачий край!». Зрителей порадуют творческие коллективы и ансамбли, которые исполнят казачьи песни, танцы и обряды. Гости также смогут попробовать чай из самоваров и сделать памятные снимки в славянском стиле. В Курганском областном доме народного творчества сообщили, что представители от Лебяжьевского, Звериноголовского и Целинного муниципальных округов на площадке «Казачий курень» покажут гостям быт и традиционную кухню казаков, проведут демонстрацию древнего обычая «Посажение на коня» и борьбу «на опоясках».

Желающие смогут познакомиться с особенностями казачьей культуры, узнать историю возникновения казаков на нашей земле, примерить на себя этот чудесный образ.

Информация и фото предоставлены пресс-службой губернатора Курганской области.