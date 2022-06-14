Юговка анонсировала новый проект «Нескучное лето»

В Юговке стартовал проект«Нескучное лето»–литературный интенсивдля школьников, которые проводят лето в городе и немного заскучали от избытка свободного времени. В рамках проекта ребята могут интересно и с пользой провести летние каникулы: посетить музей, научиться грамотно рассказывать истории, развивать устную речь, выстраивать логику повествования и расширять кругозор, набираться знаний и сил, что обязательно поможет в дальнейшей учебной и реальной жизни.

Проект «Нескучное лето» – это: - экскурсии и выставки, мастер-классы, просмотр и обсуждение фрагментов фильмов, интеллектуальные квестыи творческие игры, песочная терапия, рассказы, дискуссии и «мозговые штурмы».

Программа разработана для школьников от 6 до 14 лет.

Презентация нового выпуска альманаха «Тобол»

6 июня, 15:00, зал Президентской библиотеки

Новый номер можно назвать «Альманах юбилеев» - в нём собраны материалы, посвящённые 100-летию пионерской организации, 85-летию зауральского писателя Виктора Потанина, 40-летию Курганского областного художественного музея имени Г. А. Травникова и другим значимым в культурной жизни области датам. Владимир Масляев представит свою повесть «Под белым крестом» и прочитает её отрывки, директор Каширинского литературно-краеведческого музея имени В. К. Кюхельбекера Андрей Белоусов презентует своё произведение «Сибирь и её подвижники». Символично, что презентация нового выпуска альманаха «Тобол» пройдёт в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Стихи гения прочитает Народный художник России Герман Травников. Приглашаем ценителей зауральской литературы на презентацию - встретиться с авторами произведений, послушать чтение отрывков из сборника и обменяться мнениями.

«Литературная сиеста» «Пушкин – дивный гений!»

6 июня, с 13:00 до 15:00, открытая площадка около крыльца библиотеки

Дню рождения одного из любимейших поэтов посвятят очередную «Литературную сиесту» сотрудники Юговки. Курганцам и гостям города предлагают принять участие в брейн-ринге «Мой Пушкин». Желающие узнают, сколько лет будущий поэт учился в лицее и какие прозвища давали ему друзья-лицеисты, бывал ли поэт за границей, в каких произведениях он описывает Петра I, какой его литературный герой делал змея из географической карты? Ещё один блиц-опрос от сотрудников Центра общественного доступа к информации ждёт знатоков биографии гения.Здесь можно блеснуть знаниями и ответить на вопросы: кому изженщин поэт посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновенье...», какой язык он знал лучше русского и другие.Квиз-игра «Из каких произведений эти пушкинские строки?» позволит гостям площадки испытать свои силы и блеснуть знаниями и, может быть, прочесть что-нибудь из произведений Пушкина вслух.Книжная выставка из фондов Юговки представит издания литературоведческого характера, биографические монографии, а также незабвенные художественные тексты классика в прозе и стихах.Ну и какой же праздник без музыки! Наступающий день рождения поэта Юговка встретит трансляцией музыкальной программы под названием «Произведения А. С. Пушкина на виниле».

Литературная встреча «Творческий портрет Виталия Михайлова»

7 июня, 11:00, зал Президентской библиотеки

Встреча соберет много друзей, единомышленников, соратников - всех тех, кто хотел бы поздравить с юбилеем и выразить слова признательности писателю. 1 мая Виталию Федосеевичу исполнилось 90 лет. Читателям и поклонникам творчества зауральского автора будет представлена книга «Вот моя деревня».

Разговор обещает быть интересным, насыщенным и музыкальным.

«Литературная сиеста», посвящённая предстоящему Дню России

9 июня, с 13:00 до 15:00, открытая площадка Юговки в Городском саду

12 июня страна отметит День России – главный государственный праздник страны, праздник свободы, гражданского мира, символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Сотрудники Юговки предлагают горожанам проверить свою начитанность, смекалку и эрудицию.

Маленьким горожанам будет предложено собрать пазлы и отгадать загадки.Кроме того, всех участников ждут познавательные квизы по страницам истории малой родины – Курганской области. Помогут создать праздничное настроение на площадке и музыкальные композиции о России известных отечественных авторов из фондов Юговки. Гости площадки смогут подпевать полюбившиеся песни.

Фестиваль «Русское поле» - открытая площадка Юговки «Наш адрес – Россия»

Юговка приглашает всех курганцев и гостей города провести День России вместе: принять участие в Фестивале славянской и казачьей культуры «Русское поле» и посетить открытую площадку Юговки.В программе фестиваля - «Хороводы Зауралья», «Казачий курень», «Ярмарка мастеров-ремесленников», а также концертные программы от лучших коллективов народного творчества Курганской области.Юговка приглашает на информационно-просветительскую программу «Наш адрес – Россия», посвященную празднику свободы, гражданского мира, символу национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Сотрудники Юговки предложат горожанам проверить свою начитанность, смекалку и эрудицию. Маленьким горожанам будет предложено собрать пазлы и отгадать загадки.Кроме того, всех участников ждут познавательные квизы по страницам истории малой родины – Курганской области.

В школьные каникулы будут работать выставки: «Геодезия в объективе», «Жить – значит писать», посвящённая наследию Алексея Кузьмича Югова (холл 1 этажа библиотеки), выставка «Диалог». К юбилейным датам художника Германа Травникова и писателя Виктора Потанина и другие экспозиции.

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