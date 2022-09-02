Юговка готова поделиться своими знаниями с курганскими читателями

Курганская областная универсальная научная библиотека имени А.К. Югова присоединится к Всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием», организованной Российским обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России и Министерства науки и высшего образования. В рамках акции пройдут два мероприятия.

6 сентября, в 14:00 специалист Курганского регионального центра доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки, действующего на базе Юговки, Алексей Авдеенко посетит Курганский государственный колледж и представит

мультимедийную выставку «Самый длинный день июня...».

В экспозиции собраны документы, фотографии и материалы, которые лишь недавно были рассекречены по поручению Президента РФ для создания крупнейшего в нашей стране комплекса оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне. Все эти материалы собраны в электронной коллекции Президентской библиотеки и находятся в открытом доступе.

Какие события привели к нападению фашисткой Германии на СССР, что в первые минуты начала войны предприняло советское правительство, как граждане Союза узнали о трагедии? Обо всём этом и многом другом студенты колледжа узнают из мультимедийной выставки «Самый длинный день июня...».

Выставка доступна для читателей библиотеки в любое время на сайте Юговки в разделе Читателям / Самый длинный день июня...

А 7 сентября в 17:00 Юговка приглашает всех желающих на просветительскую лекцию «Между Оттепелью и Застоем: советское кино конца шестидесятых». Встречу, в рамках акции «Поделись своим знанием» проведёт киновед, историк кино Валерий Алексеев. Лекция пройдёт в Президентском зале Юговки на третьем этаже.

Гости узнают об одной пятилетке советского кино (конец 60-х – начало 70-х), в которую были сняты великие фильмы, отложенные «на полку» (некоторые из них дошли до кинотеатральных экранов лишь в эпоху Перестройки). Зрители узнают истории создания картин: «Андрей Рублёв» Андрея Тарковского, «Интервенция» Геннадия Полоки, «Комиссар» Александра Аскольдова, «Июльский дождь» Марлена Хуциева, «Седьмой ангел» Алексея Германа, «Фокусник» Петра Тодоровского, «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» Андрея Кончаловского и других.

Особое внимание киновед уделит фильму Якова Сегеля «Разбудите Мухина».

Вход на встречи в рамках проекта «Поделись своим знанием» сводный. Возрастное ограничение 12+.

Фото Курганской областной универсальной библиотеки им. А.К. Югова

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