Юговка откроет праздничную площадку «С флага начинается Россия»

В День Государственного флага Российской Федерации библиотека имени Югова присоединится к общегородской праздничной акции «С флага начинается Россия». Участникам акции расскажут об истории государственного праздника, символике цветов российского флага, правильном обращении с триколором, его изображением и применением, а также с другими символами Российского государства. А после всех участников акции ждёт познавательный квиз.

Здесь же специалисты Юговки проведут мастер-класс по изготовлению триколора своими руками. Мастерить флаг легко и занимательно, но требуется усидчивость, аккуратность и внимательность. Маленьким курганцам помогут специалисты Юговки и, конечно, родители или бабушки с дедушками. Свою поделку можно будет с гордостью унести домой и порадовать своим творчеством близких.

Юные художники смогут проявить таланты, нарисовав триколор на асфальте. Приветствуются как индивидуальные, так и групповые рисунки. Самым активным участникам вручат сувениры.

Юговка приглашает всех, кому небезразлична история нашего Великого Государства, присоединиться к праздничной акции!

Встретим День Российского флага вместе!

Мероприятие состоится 22 августа в 13:00 часов в городском саду. Возрастные ограничения: 12+.

Фото Николая Пушилина.