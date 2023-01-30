Юговка открывает фотовыставку к 80-летию Курганской области

В Концертном зале библиотеки Югова разместились 32 фотоработы курганских авторов Виталия Бодрягина, Александра Ганса, Надежды Достоваловой, Анатолия Артамонова, они представлены в четырёх направлениях, ярко характеризующих красоту, достоинство и развитие нашего региона: природа, культура, люди, промышленность. Выставка «Зауралье крупным планом» откроется 3 февраля в 14:00.

Как рассказали в Юговке, на снимках Виталия Бодрягина отражена многообразная завораживающая красота зауральской природы: волшебные лесные пейзажи, запечатлённые в разные времена года, чистейшие озёра, удивительный мир животных.

Фотограф Александр Ганс показывает Курганскую область с необычного ракурса. Удавалось ли вам увидеть привычные здания и улочки с высоты птичьего полёта? Фотовыставка Юговки в этом поможет!

На снимках фотографа Надежды Достоваловой главная ценность Курганской области – люди. Портреты городских и сельских жителей, взрослых и детей, улыбчивых и серьёзных. В каждой фотографии сохранилась небольшая история из жизни человека, уточнили в библиотеке.

Фотограф Анатолий Артамонов устроит производственную экскурсию. На его снимках - заводские цеха, в которых создаются детали для будущих мостов и иных строений. В каждой фотографии – невероятный масштаб зауральской промышленности. И, конечно, те, кто ежедневным трудом прославляет Курганскую область далеко за её пределами – заводчане. Люди, глубоко и искренне преданные своей созидающей профессии.

А в Музее книги (2 этаж) будут представлены раритетные снимки фотографического ателье Алексея Ивановича Кочешева из фондов Юговки.38 подлинных фотографий на сельскохозяйственную тему будут представлены в специальных стеклянных витринах. Фотографии сделаны в 1895 году, на них запечатлены за работой сельские труженики Иковской, Падеринской и Тебенякскойволостей Тобольской губернии (ныне Курганская область), а также кадры проведения сельскохозяйственной и кустарно-промышленной губернской выставки. Снимки оформлены в картонные паспарту с фирменным тиснением ателье А. И. Кочешева и проштампованы именными печатями, а фотобумага тех лет отлично сохранила фотографическое изображение.

Юговка приглашает на открытие уникальной фотовыставки «Зауралье крупным планом».

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