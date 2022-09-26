Юговка поделится своим успешным опытом работы по Пушкинской карте

Гостям Юговки 28 сентября расскажут об опыте работы по программе «Пушкинская карта».

Библиотека имени А.К. Югова – одно из первых учреждений культуры в Курганской области, которое еще в октябре 2021 года присоединилось к программе. Сейчас в афише библиотеки 16 интерактивов, билет на которые молодые люди от 14 до 21 года могут оплатить «культурными рублями». Это мастер-классы, квесты, кураторские экскурсии, литературные программы и многое другое.

Все желающие научатся писать так, как писали наши далёкие предки – пером и самыми настоящими чернилами на мастер-классе по каллиграфии «Русская вязь». Специалисты Юговки помогут гостям красиво вывести фразеологизмы или целые пословицы или поговорки. Уникальную надпись на старинной бумаге каждый унесёт с собой. А участники мастер класса «Фигурное мыло» познакомятся с историей мыловарения. Сотрудники Юговки расскажут, когда появилось мыло, какие бывают его разновидности, с чего начинается мыловарение. А затем приступят к самой интересной части – изготовлению фигурного мыла.

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