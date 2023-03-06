Юговка поможет повысить финансовую грамотность зауральцев

В Курганской областной универсальной научной библиотеке имени А. К. Югова создадут Ресурсный центр финансовой грамотности населения. Таковы итоги Всероссийского конкурса по созданию и развитию ресурсных центров волонтеров финансового просвещения.

Скоро в Юговке начнут работу информационные площадки, где будут оказываться консультации по финансовой грамотности для читателей и посетителей всех возрастов. Зауральцы смогут узнать больше о правах потребителей, пенсионном обеспечении, налогах, банковских услугах.

Уже запланировано несколько мероприятий ресурсного центра: круглый стол «Роль семьи в формировании финансовой грамотности детей»; марафон финансовой грамотности «ФинГид 2023» в формате телетрансляций, круглых столов и дискуссий; конкурсы по финансовой грамотности; обучающие семинары и индивидуальные занятия, квесты, квизы.

Ресурсный центр финансовой грамотности Юговки охватит информационной поддержкой и молодёжь, и старшее поколение, уточнили в пресс-службе управления культуры. При поддержке Курганского отделения Банка России с привлечением экспертов банковской системы и бизнеса готовится проект «Молодежный Fin Club «PROфинансы». Он поможет воспитать сознательное отношение к личным финансам у молодёжи.



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