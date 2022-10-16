Юговка предлагает курганцам прочесть детективы Агаты Кристи

Ее называют королевой детективов, ее имя на слуху. На вопрос «Что бы почитать?» многие, подходя к книжной полке, потянутся за любимым томиком Агаты. А тем, кто еще не всё прочитал из ее произведений, советуем окунуться в мир детективных приключений. Интриги, запутанные линии сюжета, странные персоны и, конечно, знаменитые сыщики: Мисс Марпл и ЭркюльПуаро. Приглашаем вас к прочтению на русском и английском языках.

«Пуароведет следствие» - на языке оригинала «PoirotInvestigates». Сборник рассказов о бельгийском сыщике Пуаро. Четырнадцать рассказов – четырнадцать детективных запутанных историй, разобраться в которых смог только Пуаро, с его тонкой интуицией и профессиональным чутьем. Названия рассказов цепко «хватают» читателя в ловушку – сразу взяться за чтение: «Приключение «Западной звезды», «Кража в Гранд-отеле», «Похищение премьер-министра», «Загадочное завещание»…С чего начать? Конечно, с «Тайны египетской гробницы» - «TheAdventureoftheEgyptianTomb». Действие происходит в Каире.При раскопках гробницы двоекомпаньонов находят захоронение египетского фараона Мен-Хен-Ра. За этим следует ряд загадочных смертей: внезапно умирают оба археолога, затем племянник одного из них заканчивает жизнь самоубийством. Вслед за этим распространяются слухи о проклятии гробниц. По просьбе вдовы, которая опасается за своего сына, продолжающего дело своего отца,Пуаро начинает свое расследование. В библиотеке имеется Нью-Йоркское издание, выпущенное в издательстве “BantamBooks” в 1975 г. Данное издание состоит из четырнадцати рассказов в сравнении с первым сборником, впервые опубликованным в 1924 г, в котором было только одиннадцать рассказов. Интересный факт: суперобложка первого издания, где изображенПуаро с тростью, была продана в 2019 г. за 40 000 фунтов.

«Убийство в «Восточном экспрессе» / “MurderontheOrientExpress”.Роман, который по американской версии входит в 100 лучших детективных романов всех времен. Снова знакомый персонаж – знаменитый детектив ЭркюльПуаро, который отправляется в Стамбул из сирийского Алеппо. Пуаро снимает номер в отеле (в котором останавливалась сама писательница), но срочные дела заставляют его возвращаться в Европу. С трудом он достает билет в поезд. Кто едет в поезде, кем является его сосед по купе? События начинают разворачиваться по своим загадочным пунктирным линиям…Происходит неожиданное убийство американского бизнесмена, который обращался к Пуаро с просьбой стать его телохранителем. Кто же убийца? Куда ведут расследования знаменитого бельгийца? Агата Кристи написала этот детектив в Ираке, будучи в археологической экспедиции со своим вторым мужем, археологом. Роман относится к так называемому восточному циклу. Как всегда, в основу сюжета вошли как реальные истории и персоны из жизни королевы детектива, так и наблюдения за происходящими в мире событиями. На роскошном поезде «Восточный экспресс» писательница путешествовала неоднократно, но особенно памятным было ее возвращение в Англию из Турции в 1931 г., когда железнодорожные пути размыло дождями, и ей пришлось «застрять» в путешествии на дополнительных два дня. Роман впервые вышел в Великобритании в 1934 г., а в США в этом же году под названием «Убийство в вагоне до Кале». По результатам опроса поклонников творчества Кристи, проведенном в 2015 г., данный детектив вышел на второе место по популярности после романа «Десять негритят». Не зря роман экранизировался уже пять раз.

«Почему они не спросили Эванс?» - так дословно переводится название следующего романа Кристи «WhyDidn'tTheyAskEvans?». Детектив с немного приключенческим характером непременно заставит вас почувствовать себя в качестве начинающих детективов – сыщиков, ведь вам обязательно захочется разгадать тайну происходящего, опираясь на скудные данные… Несчастный случай или убийство? В гольф играет Бобби Джонс, сын викария, он то и замечает лежащего внизу обрыва человека. Перед смертью тот успевает произнести странные слова «Почему они не спросили Эванс?». В кармане человека найдена фотография красивой женщины. Сестра погибшего утверждает, что это она на фотографии. Бобби и его подруга Фрэнки начинают свое расследование, и понимают, что они на верном пути, потому что на Бобби совершаются покушения.

“TheMovingFinger” – название следующего романа переводилось на русский язык по-разному: «Движущийся палец», «Перст указующий», «Перст судьбы». В названии используется строка из рубаи Омара Хайяма, где говорится о том, что строки, написанные, уже не будут стерты - не помогут ни слова, ни слезы. Первоначально роман был опубликован в США в 1942 г., а в следующем году – в Великобритании. Примечателен факт: в своей автобиографии Агата Кристи расценивает данный роман как одну из своих главных удач, хотя немногими своими романами она осталась «по-настоящему» довольна. Действие происходит в деревушке под названием Лимсток, куда поправлять здоровье приезжает военный летчик со своей сестрой. Они попадают в водоворот событий скандального характера – по всей деревне рассылаются однотипные анонимки грязного содержания – об изменах, лжи, проживании «во грехе». Такая же анонимка приходит и летчику. Подозрения, размолвки, рассуждения на тему «нет дыма без огня», скандалы, бурное обсуждение – все это как следствие безрассудных анонимок. И вот происходит самоубийство. На самом ли деле это так? Может, это хладнокровно спланированное убийство? Кто за этим стоит? Как всегда, раскрыть преступление помогает тихая и незаметная мисс Марпл.

«TheyCametoBaghdad» - следующий роман «Багдадские встречи». Это один из немногих романов Кристи, которые можно отнести к жанру шпионских детективов, с элементами триллера. Написать такой сюжет писательницу побудили ее поездки в Багдад со вторым мужем, археологом Маллованом. События разворачиваются на фоне мировых политических «театров действий» - в Багдаде состоится секретный саммит сверхдержав, а некоторые злодейские группы хотят саботировать события. В водоворот происходящего попадает молодая туристка Виктория Джонс, машинистка, потерявшая свою скучную работу и по воли судьбы попадающая в Багдад. Она узнает тайну умирающего в гостинице британского агента. Его последние слова звучат таинственно «Люцифер… Басра… Лафарж». Речь идет о передаче секретных документов. Впервые роман был опубликован в 1951 г. как в Великобритании, так и в США. В США книга была издана в издательстве Dodd, Mead&Co. Именно такое издание имеется в отделе иностранной литературы.

12+

Кондратьева Светлана.

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