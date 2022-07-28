Юговка предлагает почитать пять книг для неспешного летнего отдыха

«Нормальные люди» – роман ирландской писательницы Салли Руни, ставший мировым бестселлером. В центре повествования книги – сложные отношения между двумя юными людьми: Коннеллом и Марианной. Они оба учатся в одной средней школе в графстве Слайго, а затем – знаменитом Тринити-колледже в Дублине.

Коннелл – очень популярный, остроумный, красивый и во всех отношениях блестящий ученик. Марианна же кажется его полной противоположностью: незаметная, скромная и даже слегка странная. В один из моментов их пути пересекаются и зарождаются дружеские отношения, но вот только парень из малодушия и стыда решил держать эту дружбу в секрете от школьных товарищей, что сильно задевает девушку.

Спустя год Марианна и Коннелл вновь встречаются – они студенты Тринити-колледжа. Но теперь всё изменилось: Марианна расцвела, стала популярной и открытой, а вот Коннелл никак не может прижиться на новом месте. А еще он понимает, что влюблён в Марианну…

«От одного Зайца», Ася Лавринович

Считается, что хороших девочек всегда тянет к плохим парням. Но героиня книги Рита Ромашина была уверена, что это точно не про неё. Особенно если речь идет о звезде физфака Артеме Зайце.

Ее бесит этот жизнерадостный спортсмен, который, кажется, перепутал физический факультет с физкультурным. И она уж точно не намерена готовить с ним совместный проект.

А что, если сделать жизнь Артема невыносимой, чтобы он сам отказался с ней работать?

Рита задумала коварный план, только этот парень не так-то прост и тоже что-то затеял…

«Ревность и другие истории», Ю Несбё

Семь криминальных историй, объединенных темой ревности - чувства древнего, сильного, болезненного, неподвластного воле, изменяющего человеческую природу.

Двое знакомятся в самолете. Она рассказывает, что хотела умереть из-за измены мужа и подписала договор с компанией, инсценирующей самоубийства. Если бы женщина знала, кто сидит в соседнем кресле...

Ревность прикрывается жаждой справедливости, сводит с ума, отравляет жизнь и меняет её к лучшему лишь в том случае: когда соперника удаётся в прямом и переносном смысле убрать. Среди героев Несбё есть и циники, и простаки, но они всегда поступают непредсказуемо — даже для самих себя, потому что перед зеленоглазым чудовищем человеческая логика бессильна.

«Машенька», Владимир Набоков

Говорят, первая любовь не забывается. А кто-то, подобно Льву Ганину – герою романа Владимира Набокова «Машенька», несет её образ в сердце всю жизнь. «Машенька» – первый роман Владимира Набокова, написанный в 1926 году. Автор писал роман в период своей эмиграции, ощущая тоску по Родине, из-за чего книга получилась очень автобиографичной. Произведение писатель посвятил своей жене. Вера Набокова – тот идеальный образ женщины, воплощённый в образе Машеньки, каким он стал в воспоминаниях Ганина.

Машенька — образ Родины, мечта, олицетворение утраченного счастья. Само имя русское, простое, ласковое, напоминающее о чём-то таком родном. И, несмотря на то, что Машенька ни разу не появляется в романе как действующее лицо, её образ то и дело возникает в мыслях Ганина и сопровождает его повсюду. Образ Машеньки становится чем-то эфемерным, расплывчатым и недостижимым. Машенька, как и сама Россия, становится в глазах главного героя прошлым, которое больше не вернуть.

«Уличный кот по имени Боб», Джеймс Боуэн

Наверное, трудно найти человека, который хотя бы вскользь не слышал об этой трогательной истории. Бездомный рыжий кот и уличный музыкант, борющийся с наркозависимостью, нашли друг друга под пасмурным небом Лондона. Ответственность за питомца оказалась как раз тем "буксиром", который потащил Джеймса вперёд, к нормальной жизни. Сюжет книги – не авторская выдумка, а настоящие воспоминания главного героя. Теперь Боба и Джеймса знают не только жители Лондона, которые встречали их на улицах, в метро и кафе, но и сотни тысяч людей во всем мире. И пусть в книге нет закрученного сюжета и большой интриги, зато она полна добра, надежды и сострадания. Она учит нас ответственности за четвероногих друзей, а ещё она вдохновляет и помогает не сдаваться даже в самые тяжёлые времена.

Екатерина Банных, Елизавета Белоусова, фото Валерии Крапивиной.

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