Юговка предлагает почитать пять книг о «Детях Internet’a»

Дети и Интернет – одна из важных тем для обсуждения среди родителей, педагогов и психологов. Точно никто не может сказать, есть ли польза от информации, получаемой нашими детьми из недр «всемирной паутины». Увы, многие современные дети предпочитают проводить свободное время, общаясь в формате online или за компьютерными играми, жертвуя бесценным «живым» общением с близкими людьми. Поэтому одна из главных задач современных родителей – научить своих детей грамотно пользоваться безграничными ресурсами Интернета.

Родители часто задаются вопросом, как поговорить с ребенком о его времянахождении в Интернете, но Андрей Афанасьев в своей книге затрагивает другую тему – тему «виртуальной реальности», в которую погружаются дети и которая меняет их порой до неузнаваемости.

«Дети Интернета. Что они смотрят? Кто ими управляет?» - большой сборник опыта нескольких общественных организаций, специалистов по работе с детьми и родителей, столкнувшихся с изменениями в личности своих детей благодаря Интернету.

Андрей Афанасьев хочет донести до родителей всю серьёзность сложившейся ситуации в мире Интернета.

2. Интернет – друг или враг? Как правильно ответить на этот вопрос? Ведь появление Интернета одновременно облегчило и усложнило жизнь людей. Мы не тратим несколько дней на получение письма, мгновенно делимся с друзьями впечатлениями о просмотренном фильме и прочитанной книге. Но при этом мы не замечаем, как стремительно Интернет заменяет нам всё, особенно близких и живое общение.

В своей книге «Гаджетомания: как не потерять ребенка в виртуальном мире» Элизабет Килби, известный британский детский психолог, телеведущая и блогер, расскажет, как сделать виртуальный мир верным другом и помощником, выработать у ребенка здоровые привычки пользования цифровыми устройствами и вернуть его интерес к активной жизни.

3. Наш мозг эволюционировал, но так, что оказался не готов к такому огромному количеству информации, которое мы получаем, листая ленту социальных сетей или играя в компьютерные игры. Большой объём работы и постоянный поток изображений в цифровом мире формируют для мозга не самые благоприятные условия. Но даже это не значит, что мы полностью бессильны. Мы изучаем наш мозг и понимаем, как можно снизить на него нагрузку.

«На цифровой игле» Андерса Хансена, известного шведского психиатра, рассказывает о том, что помогло людям прошлого выжить в опасном древнем мире, но теперь мешает жить нам, и что будет, если забрать у нас главный поставщик дофамина – Интернет.

4. Книга «Уголовное право и «цифровая преступность». Проблемы и решения» представляет уголовно-правовую характеристику преступлений в сфере компьютерной информации. Монография посвящена комплексу теоретико-прикладных проблем приспосабливания отечественного механизма уголовно-правовой охраны к «цифровизации» преступности в условиях становления информационного общества.

Работа Евгения Руссекевича предназначена для научных сотрудников, преподавателей, практикующих юристов, студентов и аспирантов юридических вузов и факультетов.

5. На протяжении нескольких лет Дима Зицер в своей радиопрограмме «Любить нельзя воспитывать» отвечал на самые разные вопросы об образовании, школе и отношениях между детьми и их родителями. Это стало толчком к созданию книги «После уроков. Классное внеклассное», являющейся частью общего проекта «На педагогической волне».

В этой книге Дима Зицер рассказывает, как все-таки быть с противными гаджетами, как помочь человеку найти любимое хобби, что такое «свободное время» и что делать, если ребёнок отказывается заниматься чем-то важным, по мнению родителей?

Елена Зиновьева.

Фото: https://www.freepik.com/

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