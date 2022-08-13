Юговка» предлагает полистать зарубежные романы

Лето… Август ... Как приятно полистать странички любимых книг, сидя в уютном кресле дома или расположившись в гамаке в тени деревьев на даче. Юговка предлагает пять романов зарубежных писателей на английском языке, которые никого не оставят равнодушными.

«The Franchise affair»/ «Загадочные события во Франчесе»

Джозефина Тэй - псевдоним шотландской писательницы Элизабет Макинтош. По версии британской Ассоциации писателей-криминалистов, детективный роман "Загадочные события во Франчесе" занял 11 место в перечне "100 лучших детективных романов всех времен". В основе сюжета детектива - похищение девушки. Пострадавшая утверждает в полиции, что она сбежала от похитителей, которые насильно удерживали её в доме, пытаясь заставить работать в качестве домашней прислуги. В ответ на это обвиняемые женщины - Марион Шарп и ее мать - заявляют, что эту девушку они видят в первый раз, и её никогда не было в их доме. Но жертва похищения может подробно описать внутреннюю обстановку дома, ковры и посуду. Кто же из них говорит правду? За расследование этого дела берётся детектив Алант Грант, который является героем цикла из шести романов писательницы. В книге представлен полный неадаптированный текст произведения на языке оригинала.

«The inimitable Jeeves»/ «Этот неподражаемый Дживс»

Пелам Гренвилл Вудхаус - популярный английский писатель, драматург и комедиограф. Его произведения в юмористическом жанре всегда пользовались успехом. Книга «Этот неподражаемый Дживс» не является исключением. Она включает в себя юмористические истории о молодом аристократе по имени Берти Вустер, который постоянно попадает в нелепые ситуации, но с честью выходит из них с помощью своего находчивого камердинера Дживса. В этот раз друг Берти - мистер Бинго - в очередной раз решил жениться. Но строгий дядюшка Литтл может помешать предстоящей свадьбе. И в этот момент на помощь мистеру Бинго приходят верный друг Берти и его находчивый и сообразительный слуга Дживс. А вскоре и самому Берти потребуется помощь Дживса, так как его тетушка Агата решила найти достойную спутницу жизни для своего племянника…

«Uncle Tom’s cabin»/ «Хижина дяди Тома»

Тема романа американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» - рабовладение в Америке в середине XIX века. «Хижина дяди Тома» стала самой продаваемой книгой столетия Главное действующее лицо романа - чернокожий Том, хороший и честный работник, раб семейства Шелби из штата Кентукки. После своего проигрыша на бирже Шелби, по натуре добрый, но слабохарактерный человек, соглашается продать Тома и темнокожего мальчика Гарри работорговцу Гейли. Мать Гарри квартеронка Элиза, узнав о сделке, сбежала с ребенком и мужем Джорджем в Канаду. Том не хочет подвести хозяев и отправляется с партией проданных рабов пароходом. Сын Шелби Джордж дает ему на память серебряную монету и обещает, что когда он вырастет, то разыщет его и выкупит. В дороге Том спасает девочку Еву, упавшую за борт парохода. Отец Евы в благодарность за спасение дочери сразу выкупает его у работорговца. В этой семье к Тому привязываются все, за исключением хозяйки дома. Чем закончится роман? Удастся ли Джорджу Шелби сдержать свое слово и выкупить Тома? смогут ли Элиза, Джордж и Гарри добраться до Канады? Какие опасности ожидают их в пути? Только прочитав книгу до конца, можно будет узнать ответы на все эти вопросы. Неадаптированный текст на языке оригинала снабжён комментариями и словарём.

«An ideal husband»/«Идеальный муж»

Оскар Уайльд - английский писатель, который глубоко изучил подводные камни семейной жизни. Все события комедии «Идеальный муж» происходят в Лондоне в течение 24 часов в 90-х годах XIX века. Действие пьесы вращается вокруг шантажа и коррупции. Первый акт пьесы начинается со званого обеда в доме сэра Роберта Чилтерна. Среди гостей присутствуют лорд Горинг, друг семьи, и миссис Чивли, враг хозяйки дома ещё со школьных лет. Во время вечеринки коварная гостья доводит до сведения хозяина дома некоторые

факты о его «тёмном прошлом». Чтобы избежать огласки, сэру Роберту надо оказать миссис Чивли противозаконную услугу. Лорд Горинг узнаёт о том, что его друга шантажируют. Он советует сэру Роберту не поддаваться на шантаж и во всём признаться своей супруге. Будет ли у этой истории счастливый финал, читатели узнают в конце пьесы. А комментарии и лаконичный словарь помогут оценить логичность высказываний и мягкий юмор автора.

«The war of the worlds»/ «Война миров»

«Война миров» - научно-фантастический роман английского писателя Герберта Уэллса, впервые опубликованный в 1897 году и описывающий вторжение марсиан на Землю. Это был первый в истории литературы роман, который поднял тему враждебного противостояния между людьми и пришельцами с других планет. Как только в окрестностях Лондона приземлился необычный металлический цилиндр, люди сразу сделали попытку установить контакт с инопланетянами. Но выяснилось, что переговоры марсиан не интересуют. Они рассчитывают захватить планету и разрушить Землю, превратив её в колонию Марса. Земля погрузилась в хаос… Лихо закрученный сюжет романа до последней страницы держит читателя в напряжении. Неужели марсианам удастся уничтожить землян, а случайно выжившим людям придется прятаться в канализации, не выходя из нее на поверхность? Неадаптированный текст романа снабжен комментариями и словарем.

Ведущий библиотекарь зала литературы на иностранных языках Областной библиотеки имени А. К. Югова Марина Черкашина.

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