Юговка предлагает прочесть стихи зуральских поэтов о матери

В каждом поэтическом сборнике зауральских поэтесс можно найти стихи о мамах. Курганская областная универсальная научная библиотека имени А. К. Югова поздравляет своих читателей с наступающим Днем материи предлагает познакомиться с некоторыми их изданий.

Ирина Анисимова, «Радость подарить» (2003)

Ирина Ивановна родилась в городе Петухово Курганской области и хотела стать инженером. Но её мечтам не суждено было сбыться – тяжелая болезнь приковала Ирину к постели, а затем её настигла полная глухота. Но девушка не испугалась трудностей и решила, что посвятит свою жизнь творчеству, будет писать стихи – о любимых поэтах, о природе, родном доме и, конечно, своей маме. «Далеко от меня Ишим», «Сердцу мир золотой откроется», «Как красив на кудрях этот снег», «Мама сказала: - Радуйся хлебу» – эти стихи рассказывают о жизни простой женщины, своей доброй и мудрой мамы.

Татьяна Баранникова, «Одинокие женские судьбы» (2003)

Татьяна Ивановна родилась в городе Шадринске Курганской области, окончила педагогический институт и долгие годы работала учителем иностранного языка в городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа. Но своим главным увлечением она всегда считала поэзию. Многие стихотворения Татьяна посвятила простым людям, их радостям и горестям, взаимоотношениям мам и их детей: «Скрылся за туманом перевал», «Уже отмерила полжизни», «Ты каждый день звонишь по телефону», «Улетели дети из гнезда»– каждое из них полно любви и нежности.

Надежда Рождественская, «У дальнего поворота» (2012)

Надежда Николаевна родилась в селе Житниково Каргапольского района Курганской области. Сколько себя помнит, всегда и везде писала стихи. Много стихотворений Надежда посвятила героям родной страны, её природе. Также немало поэтических строк посвятила она и маме: «Надоест знакомая мелодия», «Не солгу тебе, отчий дом», «Все смешалось: век былой и нынешний», «Рябиновые бусы горячи», «Как однажды в старину». Все стихи зауральской поэтессы очень просты и искренни, от них так и веет домашним теплом и любовью, в каждом отражены судьбы простых русских матерей.

Любовь Рязанова, «Осенний букет» (2013)

Любовь Герасимовна родилась в деревне Доможирово Белозерского района Курганской области. И хотя почти всю жизнь работала по технической специальности, поэзия всегда оставалась для неё важной. В первом сборнике стихов поэтессы много размышлений о судьбе своих современников, об их взаимоотношениях и чувствах. Конечно же, есть в нем и стихотворения, посвященные мамам: «Кошка Мурка», «Наташкина каша», «Два портрета», «Три свечи», «Плач матери» - они рассказывают о жизненных радостях и горестях простых зауральских женщин.

Светлана Бажина, «Фарфоровая куколка - душа» (2014)

Светлана Георгиевна родилась в Кургане, окончила университет и стала журналистом. Но она всегда писала стихи, и в свет не раз выходили ее поэтические сборники. О чем же пишет в них Светлана? О своей жизни, о своих детях, друзьях. Много стихотворений посвящено прошлому и настоящему родного города, его людям, и, главное, женщинам-матерям: «Мамина осень», «Матушка», «Родные души», «Мамино окно», «Красинский двор». Листая страницы сборников стихов Светланы Бажиной, погружаешься в мир любви и верности, веры и надежды - в мир наших мам и бабушек.

Специалист зала краеведческой литературы библиотеки имени А. К. Югова Юлиана Данилова. Фото Валерии Крапивиной.

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