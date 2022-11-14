Юговка предлагает зауральцам пять книг по психологии

Психология как наука помогает справляться с жизненными проблемами, регулировать социальные отношения, изучает развитие личности в обществе, помогает изменить свою жизнь к лучшему.

Представляем вашему вниманию издание «Вопросы и ответы. Все решим!» (Москва, 2007) известного врача-психотерапевта, автора 6 бестселлеров и более 100 научных работ в области психотерапии Андрея Курпатова. Его научно-популярные книги изданы миллионными тиражами и переведены на 8 языков.

Эта книга написана в форме диалога, психологические проблемы рассматриваются на примере конкретных ситуаций. Доктор не даёт конкретного ответа, он лишь помогает разобраться в каждом отдельном случае и объясняет пути решения проблемы.

Первая часть посвящена вопросам любви и семьи. Прощать ли измену? Можно ли справиться с ревностью? Как прекратить конфликты в семье? Страдать или все-таки расставаться? Автор помогает найти правильное решение и определиться в таких вопросах.

Вторая часть книги посвящена нашим страхам и комплексам. Доктор поможет разобраться, насколько комплексы исправимы, можно ли изменить свой характер? Побороть страхи? Успокоить нервы? На эти и многие другие вопросы можно найти ответы на книжных страницах.

«За свою жизнь и за свое счастье нужно бороться», - часто слышим мы, но не всегда знаем, как же это делать правильно, то есть эффективно. Книга А. Курпатова «Счастлив по собственному желанию» (Санкт-Петербург, Москва, 2006) поможет ответить на вопрос: возможно ли быть счастливым?

Когда мы расстроены, встревожены или испытываем чувство страха, нам очень трудно взять себя в «руки», но если знать, какова природа этих состояний, мы сможем предупредить их возникновение. Двадцать шагов к душевному здоровью – это двадцать глав, в каждой из которых рассказывается об одном психическом механизме, который лежит в основе негативных переживаний. Автор рассказывает о том, что такое незавершённые ситуации? И почему так опасно оставлять вопросы открытыми? Как защититься от неопределённости и как правильно работать со своими мыслями? Доктор знакомит с некоторыми психологическими техниками, которые обеспечат нам полный контроль над собственными эмоциями.

Да, все мы хотим быть счастливыми, и чтобы наши дети тоже были счастливы! Но как же этого достичь? Ответ вы найдете на страницах книги Андрея Курпатова «Счастье Вашего ребенка» (Москва, 2008). Воспитание ребенка – дело, кажется, нехитрое, все мы справляемся с этой задачей. Вопрос только лишь в том, можно ли воспитать ребенка так, чтобы он вырос счастливым человеком?!

Просто любить свое чадо недостаточно, необходимо верить в него. Только искренняя вера в то, что мы его любим и он самый лучший на всем белом свете, способна дать ему ощущение, на основании которого построится его здоровая, лишённая внутренних противоречий и комплексов, личность. Эта книга научит по-настоящему понимать своего ребенка, разговаривать на понятном ему языке. А подробные советы и рекомендации от доктора Курпатова помогут сделать его счастливым!

На протяжении всей жизни мы часто задумываемся о нашем физическом здоровье, о его сохранении, но, к сожалению, не всегда заботимся о здоровье душевном. За последние полвека, по данным статистики, число неврозов неуклонно растёт, на том же «благополучном Западе» оно увеличилось в 25 раз! Доктор Курпатов пытается разобраться в данной проблеме на страницах своей книги «Жизнь. Власть. Секс» (Москва, 2007). Автор рассматривает все формы невротического состояния, начиная от банального невроза и заканчивая самыми изощренными способами невротических расстройств: зависимостями, психосоматическими заболеваниями. Что же приводит к возникновению неврозов, депрессий? Как эти состояния распознать на начальной стадии? Ответы - на страницах издания.

Известный психиатр В. М. Бехтерев утверждал: «Умело подобранная гамма цветов способна благотворнее воздействовать на нервную систему, чем иные микстуры». Книга В. В. Драгунского «Цветовой личностный тест» (Москва, 2001) очень популярно и доступно расскажет о влиянии цветовых оттенков на человека. Доктор Люшер разработал основы функциональной психологии цветовосприятия и создал на её базе широко известный в практике психодиагностики цветовой тест. Эта методика почти полвека успешно используется десятками тысяч педагогов, психиатров и психологов во всём мире.

Гете писал: «Цвета действуют на душу: они могут вызывать чувства, пробуждать эмоции и мысли». До сих пор не разрешена загадка цвета – почему и как тот или иной цвет влияет на настроение и поведение человека. Цветом можно вылечить, а можно привести в угнетенное состояние. Еще в средневековье врачи активно использовали технику цветотерапии. Цвет, как и звук, имеет мощную силу, может исцелять не только психические, но и многие другие недуги. Читайте и используйте полученные знания на практике.

Марина Каричаева, библиотекарь зала абонемента Курганской областной универсальной научной библиотеки имени А. К. Югова. Фото Анастасии Шмелевой.

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