Юговка приглашает курганцев на концерт памяти Владимира Высоцкого

Владимир Высоцкий ушёл из жизни 42 года назад, но его голос по-прежнему звучит. И звучит актуально. «Он умер, но и всё же он поёт», – слова сына Владимира Семёновича Никиты Высоцкого в полной мере отображают то, что память о поэте жива, а интерес к его творчеству не угасает.

Советский поэт, актёр театра и кино, бард, автор прозаических произведений и сценариев, с уникальным мощным голосом и смелыми текстами, бунтарь по натуре и великолепный актёр, этот человек остался благодаря своему творчеству в сердцах многочисленных поклонников.

В день его ухода из жизни, в 18:00, на крыльце Юговки для всех горожан и почитателей таланта Высоцкого состоится концерт «Он умер, но и все же он поет». Концерт проводят библиотека имени А.К. Югова и Курганский региональный общественный благотворительный фонд имени Владимира Высоцкого «Наша Забота».

В память об известном артисте в зале музыкально-нотной литературы областной библиотеки имени А.К. Югова откроется выставка. На ней специалисты Юговки представят экспонаты из «Фонда Владимира Высоцкого», находящиеся на хранении в библиотеке: грампластинки, небольшие бюсты поэта, самиздатовские книги, газетные и журнальные вырезки, бережно собранные в альбомы, открытки и книги.

В Юговке меломаны могут послушать пластинку «Автопортрет», подаренную Ниной Максимовной Высоцкой в июле 1983 года курганцам Вячеславу Григорьевичу и Евгению Аванесовым, которые и передали её фонду Высоцкого в Юговке. Для современного

слушателя почти незнакомый носитель – аудиокассета – тоже займет своё место в экспозиции. Также на выставке будут представлены книги о Владимире Высоцком и его стихи и песни из фондов Юговки.

Вход свободный. Начало в 18:00.

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