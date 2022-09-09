Юговка приглашает в кино

Проект «Кино с Юговкой» продолжается и в осеннем сезоне! 17 сентября в 11:00 в библиотеке покажут советский двухсерийный музыкальный детский фильм «Пеппи Длинный чулок» (1984 г.) по мотивам повести «Пеппи поселяется на вилле „Курица“» шведской писательницы Астрид Линдгрен.

Пеппи Длинный чулок – одна из самых ярких и известных героинь произведений шведской писательницы. Рассказы и повести об озорной выдумщице Пеппи экранизировали много раз, в том числе в родной для Астрид Линдгрен Швеции. Российскому зрителю лучше знаком советский двухсерийный музыкальный фильм.

В маленьком городке появляется девочка по имени Пеппи Длинный чулок. Она приехала одна, с лошадью и чемоданом, в котором спрятан аквариум с рыбкой. Мать Пеппи умерла, когда девочка была ещё младенцем, а отец, капитан Эфраим Длинный чулок, пропал (как говорит сама Пеппи:«Его смыло с палубы волной, и он стал негритянским королём»). Весёлая и озорная девочка быстро находит новых друзей и ввязывается в невероятные приключения.

«Пеппи Длинный чулок» – музыкальный добрый и лёгкий фильм с прекрасным актёрским составом. Роль Пеппи исполнила юная актриса Светлана Полякова, компанию ей составили известные советские актёры: Татьяна Васильева, Михаил Боярский, Леонид Каневской, Леонид Ярмольник и другие.

Юговка показывает фильмы на большом экране каждую субботу. Библиотека будет радовать посетителей любимыми киносказками, легендарными фильмами времён «оттепели» и другими киношедеврами. Приходите в Юговку всей семьей и проведите выходной в компании смелых и добрых киногероев.

Вход свободный.

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Валерия Крапивина. Фото из открытых источников.

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