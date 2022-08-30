Юговка приглашает юных курганских изобретателей в международную школу

ентр поддержки технологий и инноваций при Курганской областной универсальной научной библиотеке имени А.К. Югова с 2019 года является региональным оператором Международного детского конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!». Юные зауральцы не раз становились победителями и призёрами этого конкурса, сообщает пресс-служба библиотеки.

На платформе конкурса при поддержке Ассоциации ЦПТИ открылась Международная школа юных изобретателей «Патентный взлет». Ученики школы - победители конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!», а также участники иных национальных и международных детских и молодежных творческих и научно-технических проектов.

Миссия Школы – содействие обеспечению возможности научно-технического развития детей и молодежи, их самореализации и таланта. Цель Школы – стимулирование научно-технического творчества и инновационно-предпринимательской активности детей и молодежи разных стран за счет формирования образовательной экосистемы, развивающей креативное творческое мышление и прививающей навыки управления результатами интеллектуальной деятельности, а также способствующей формированию компетенций педагогов в сфере интеллектуальной собственности.