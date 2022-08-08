Юговка расскажет курганцам о знаменитых произведениях с круглыми датами

С книгами – юбилярами 2022 года познакомит выставка «Книжные юбилеи», которая открывается 9 августа в 11:00 в Курганской областной научной универсальной библиотеке им. А.К. Югова в зале литературы на иностранных языках. Здесь представлены знаменитые художественные произведения зарубежных писателей на языке оригинала в книжных изданиях из разных уголков мира.

70 лет прошло после опубликования повести-притчи писателя Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Все эти годы произведение философски вдохновляет своих читателей, и многие поколения впитали то стремление к борьбе и ту силу духа, о которой нам поведал автор.

225 лет празднует роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Произведение входит в список 200 лучших по версии Би-би-си и стоит в этом перечне вторым по счету. Кто не читал о британском воспитании прекрасной половины – о чём мечтают юные девушки, как они проводят свое время, что является для них самым ценным. На выставке в Юговке представлено британское издание 1989 года издательства “Charnwood”.

Герберт Джордж Уэллс написал роман «Человек-невидимка» в 1897 году. Произведение относится к жанру научной фантастики. В этом году роман отмечает свой 125-летний юбилей. Произведение великого писателя, умеющего заглянуть в будущее, снова и снова приводит нас к мысли об ответственности учёных, создающих новые

технологии.

Юговка приглашает поближе познакомиться с уникальной книжной экспозицией поближе и снова окунуться в мир, созданный великими писателями разных эпох: перечитать «Хижину дяди Тома» американской писательницы Г. Бичер-Стоу, испытать страх от сюжета «Собаки Баскервилей» Артура Конан Дойля; погрузиться в опасные приключения романа «Вокруг света за 80 дней» французского писателя Жюля Верна.

Специалисты библиотеки уверены, что знакомые с детства произведения, прочитанные в зрелом возрасте, могут открыть для читателя много нового, заново подарить яркие впечатления и эстетическое удовольствие.

Выставка будет работать до конца августа. Возрастное ограничение 12+.

Фото Курганской областной научной универсальной библиотеки им. А.К. Югова

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