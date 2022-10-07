Юговка знакомит с книгами, хранящими автографы людей, чья жизнь так или иначе была связана с Зауральем

Общеизвестно, чтособственноручная подпись автора или владельца книги превращает обычное бумажное издание в уникальное, персонализирует книгу, делает её чем-то более личным.

Редкий фонд Юговки познакомит вас только с пятью книгами, хранящими автографы людей, чья жизнь так или иначе была связана с Зауральем.

Обзор экономического и сельскохозяйственного состояния Курганского округа и г. Кургана Тобольской губернии: к предстоящей в г. Кургане сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в 1895 году. – Курган: Н. Г. Зикеев, 1895.

«Обзор», куда вошли статистика, нравы, обычаи и образ жизни жителей по 36 волостям, былсоставлен курганским окружным исправником Иваном Яковлевичем Трофимовым, информацию о котором мы собирали буквально по кусочкам. Получил домашнее воспитание, т. е. в учебных заведениях не обучался, однако для продвижения по карьерной лестнице прошел испытания вЯлуторовском уездном училище. До службы в полиции занимал различные должности в почтово-телеграфном ведомстве и только в 1888 году 37-и лет от роду стал курганским исправником. Очень энергичный, ответственный. Может быть, поэтому Иван Яковлевич прослужил исправником на одном месте почти 13 лет и ушел в отставку 17 января 1901 года с пенсией 980 рублей в год. Награжден орденами и медалями; определением Правительствующего Сената от 28 сентября 1900 года признан в потомственном дворянском достоинстве с правом внесения в дворянскую родословную книгу. Кстати, благодаря именно И. Я. Трофимову был построен храм Александра Невского, что теперь находится в городском саду. Был жив еще в 1916 году, когда ручался за жениха – городского голову Фёдора Васильевича Шветова.

В Юговке хранится экземпляр с дарственной надписью этой незаурядной личности: «Глубокоуважаемому Григорию Николаевичу Потанину. В память Курганской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Курган 28 августа 1895 года. [И. Трофимов]». Упомянутый здесь Г. Н. Потанин (1835–1920) – известный российский исследователь Центральной Азии и Сибири. Выставка проходила с 20 августа по 22 сентября 1895 года и вызвала огромный интерес и приезд многих известных людей, надпись четко указывает на еще одного курганского гостя – Г. Н. Потанина.

Беренд, Г. Учебник кожных болезней: для врачей и студентов: с 51 рисунком в тексте. – 2-е издание. – Москва : Техник, 1889.

На титульном листе этого учебника находим подпись «П. П. Успенский 23/IX 43 г.». Имя Петра Павловича (1866–1944) для нашей библиотеки значимо: именно он был председателем Курганской городской библиотечной комиссии по официальному открытию публичной библиотеки, преемницей которой и является Юговка.

В 1943 году (именно эта дата указана в автографе) П. Успенский заведовал глазным отделением Курганской городской больницы, и, казалось бы, зачем окулисту старый учебник по кожным болезням. Однако не будем забывать, что Петр Павлович с 1895 года почти 23 года заведовалвторой по величине в уезде больницей – Курганской сельской лечебницей, где был универсальным специалистом.Ведь в штате было всего 3 человека – врач, фельдшер и акушерка. Амбулаторно в больнице за год лечилось 30–40 тысяч пациентов, да еще стационарно – 500–700 человек, «...кроме того, падала работа экстренных вызовов в участок на роды, тяжелые заболевания и несчастные случаи и на борьбу с эпидемиями» (из автобиографии П. Успенского).

Цитрон, А. Л. 72 дня первого русского парламента. – 3-е издание. – Санкт-Петербург: Баум, 1906.

Эта книга хранит автограф шадринского мещанина Константина Матвеевича Петрова (1877–1937). Схематично его бурный жизненный путь можно описать так: наборщик в Шадринске, депутат Государственной думы 3-го созыва от Пермской губернии (1 ноября 1907 г. – 9 июня 1912 г.), управляющий типографии купца А. И. Кочешева в Кургане, в I-ю мировую – прапорщик 34-го Сибирского стрелкового запасного полка, в 1917-м – член исполнительного комитета Курганского Совета рабочих и солдатских депутатов, начальник курганской уездной милиции, председатель уездного комитета Крестьянского союза, председатель Сибирской группы делегатов на первом Всероссийском съезде Совета крестьянских депутатов. Гражданскую войну начал в белых войсках, а закончил в рядах РККА. После Гражданской войны служил в Урало-Башкирской конторе треста «Цветметлом» в Свердловске. Арестован и расстрелян в 1937 году. До сих пор не реабилитирован.

В книге «3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы» (Санкт-Петербург:Н. Н. Ольшанский, 1910) можно найти его краткую характеристику и портрет. В Думе был секретарем трудовой группы (российская политическая организация 1906–1917 гг.). Если учесть, как сильно судьба помотала К. М. Петрова по России, удивительно, что принадлежавшая ему книга«72 дня первого русского парламента» вообще сохранилась. Но в то же время нет ничего удивительного в том, что ему принадлежала книга о первой Думе – ведь он сам был депутатом Государственной думы.

Зиновьев, Г. Е. История российской коммунистической партии (большевиков): популярный очерк. – 3-е издание. – Ленинград, 1924.

Книга «врага народа» долгое время пролежала в спецхране. Но интересна она не только этим. В популярном очерке Г. Зиновьеваимеется надпись бывшего владельца:«Книга Вл. П. Бирюкова. Свердловск. 4.IX.1927 г.». Владимир Павлович Бирюков (1888–1971), уроженец села Першинского Першинской волости Шадринского уезда Пермской губернии, – крупнейший деятель культуры и науки Урала и Зауралья. Свою деятельность он начал еще до революции, а последняя его работа датируется годом его смерти – 1971-м. Музейщик, краевед, лексикограф, преподаватель, редактор, писатель – и это еще неполный перечень его многогранной фигуры, очень много сделавшей для сохранения истории Шадринска и Шадринского уезда.

В 1935 г. В. П. Бирюков безвозмездно передал Челябинскому городскому Совету свою личную библиотеку, которая насчитывала 80 тысяч экземпляров книг, около 10 тысяч экземпляров журналов, 12 тысяч годовых комплектов газет. На основе этого фонда в Шадринске был образован филиал Челябинской областной библиотеки. Во время Великой Отечественной войны фонд хранился в очень плохих условиях. В 1943 году из Челябинской области выделилась Курганская. Часть фонда Бирюкова была списана в макулатуру, часть перевезена в Курганскую областную библиотеку, остальное распылено по фондам библиотек, архивов и музеев Курганской области и Уральского региона. И книга Г. Зиновьева – один из редких хорошо сохранившихся экземпляров трагически утраченной личной библиотеки.

Югов, А. К. Думы о русском слове. – 2-е издание. – Москва: Современник, 1975.

Этот экземпляр автор прислал зауральскому журналисту Геннадию Павловичу Устюжанину: «Ради истины создавалась мною эта книга, – верьте ей: не раскаетесь! Алексей Югов 02.06.1975 г.».

Крупный, немного неровный из-за контузии почерк.

Советский писатель Алексей Кузьмич Югов (1902–1979), чье имя носит наша библиотека, всю жизнь поддерживал связь с родиной. Не забывают о Зауралье и его потомки. В марте этого года библиотеку посетили внучки нашего знаменитого земляка.

Елена Гаева, фото Валерии Крапивиной.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.