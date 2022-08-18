Юлия Копылова искусно печёт русские пряники и восточные хачапури

Как правило, желание готовить еду идет «от сердца». Во многих культурах мира это занятие считается сакральным. Что ж, все мы в той или иной мере – жрецы. Тут хочется улыбнуться: не в том смысле, что любим «пожрать», а потому что приобщены к святому делу приготовления пищи.

С самой первой приготовленной яичницы или жареной картошки начинается этот путь. Кто-то подходит к нему буднично, порой еще и с раздражением. А для кого-то занятие любимым делом – кулинарией – сравнимо с глотком, утоляющим жажду. Это чувство знакомо Юлии Копыловой из села Белозерского. Её хобби очень вкусное.

– Я очень люблю готовить, – признается Юля. – Это не только увлечение, но и всегда здоровая и вкусная пища для всей семьи. Всё делаю с любовью, с душой. Больше всего люблю смотреть, с каким аппетитом все едят.

Во время готовки Юля отдыхает душой, успокаивается, настраивается на позитивный лад. На кухне у неё работа кипит постоянно, своему увлечению она посвящает все свободное время. А близкие ее в этом поддерживают, старший сын по просьбе мамы закупает в Кургане ингредиенты, каких в сельских магазинах не найти.

Если каждый день готовить одно и то же, то со временем это может надоесть даже самому заядлому кулинару. Не говоря уже о едоках. Случайно Юля увидела онлайн-курсы по кулинарии в Интернете и решила записаться. Первый курс был по тортам, начинали с самого простого, изучали все досконально: виды бисквитов, кремов, каждый ингредиент. Сегодня в активе кудесницы множество рецептов тортов и способов их оформления. Совсем недавно Юля освоила приготовление муссовых тортов. А какие медово-имбирные пряники она печет, пальчики оближешь!

Но на тортах Юля решила не останавливаться. Изучила европейскую и грузинскую кухни, сыроварение.

– Иногда я думаю, иссякнет ли человеческая фантазия в области кулинарии, ведь уже столько всего придумано, приготовлено и перепробовано. А потом начинаю изобретать что-нибудь уникальное, с присущей только мне изюминкой. Мне нравится экспериментировать. А оценивают мои «творения» близкие и друзья, – улыбается Юля.

Следующий курс, который она хочет освоить, – это итальянская кухня. Постигать тайны кулинарии можно годами, ведь в мире столько разных народов со своими национальными «кухонными» традициями.

Да, в путешествиях мы ограничены, редко кому удается повидать многие страны и перепробовать традиционные блюда, но благодаря информационным технологиям познать мир можно и через кулинарию! А кроме того, радовать своих близких разнообразным и вкусным меню. Это и семью укрепляет, и в мир гармонию приносит. Попробуйте! Надевайте фартук, берите в руки кастрюльку или сковородку и творите!

Ольга Митрофанова. Фото из архива героини публикации.