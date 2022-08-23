Юмористы со всей области будут ждать курганцев в горсаду

Летний кубок КВН собирает молодых команды из разных уголков Курганской области на открытый уличный чемпионат. «Праздник в кругу друзей» - так организаторы обозначили тему встречи.

Как сообщает Молодёжный портал Зауралья, в этом году участниками станут коллективы: «Гайка» Курган, «Джентльмены удачи» Курган, «Угол» Лебяжье, «Без названия» Курган, «ДэКа» Далматово, «Усмешные леди» Макушино, «Ананасовые коты» Варгаши. Все команды сыгранные, весёлые, обещают подарить зрителям массу положительных эмоций.

Напомним, что учредителем чемпионата является Департамент образования и науки Курганской области. Организатор чемпионата – Центр молодёжных инициатив и программ Центра развития современных компетенций. Фестиваль в этом году пройдёт 27 августа в Городском саду Кургана. Вход свободный. Чемпионат начнётся в 17:30 часов. Вопросы можно задать по телефону: 45-93-20.

Фото с сайта prospekt45.ru.