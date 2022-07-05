Юнармейцы из Притобольного района побывали на оборонном заводе

В конце июня в ПАО «Курганмашзавод» побывали юнармейские отряды из села Нагорское Притобольного района и школы №40 города Кургана.

Дети 9-11 лет, едва ли выше турникета, но уже с выправкой военных, все как один были в фирменных красных беретах с армейской звездой. Первая точка маршрута – музей Трудовой славы Курганмашзавода. Там юнармейцам показали короткий видеоролик об истории и продукции предприятии. В заводском парке ребята сделали памятные фото у памятника В.И. Ленину, возле фонтана и Вечного огня.

В сборочно-сдаточном производстве маленьким патриотам было непросто сдержать любопытство, поэтому парный строй то и дело сбивался, чтобы хоть пальцами дотронуться до бронированного корпуса БМП, хоть одним глазком заглянуть в пушечное дуло. А уж когда экскурсовод разрешил посидеть за штурвалом боевой машины пехоты, в восторг пришёл даже сопровождающий.

«Сегодня патриотическое воспитание детей приобретает особое значение: нашей Родине как никогда нужен крепкий тыл, - считает исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» Пётр Тюков.

С его слов, для формирования гражданской позиции маленьких россиян в первую очередь важен пример взрослых.

На Курганмашзаводе, ведущем оборонном предприятии страны, это не только понимают, но и делают все, чтобы гордость за Родину крепла в юных сердцах маленьких патриотов. Старшей группе юнармейцев, уверен, будет интересен вопрос приёма на работу, потому что не все поступят в военные училища, кто-то загорится производственным делом.

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» сегодня объединяет более одного миллиона детей по всей стране. В Курганской области к движению смогли присоединиться более 2500 школьников.

По информации пресс-службы ПАО «Курганмашзавод».

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