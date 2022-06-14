Юные изобретатели из Кургана продемонстрировали космический аппарат, землер

Юные изобретатели-исследователи из Дома детского творчества «Синяя птица» защищали свои проекты по теме «Техника – Родине» перед специалистами ПАО «Курганмашзавод».

К защите 11 ребят готовились целый год, собирая и конструируя модели со своими педагогами на занятиях в ДДТ. В час икс они с волнением презентовали свои модели, описывая принцип их действия. Оценивали работы проекты ведущие инженеры-конструкторы и технологи Курганмашзавода. Они обсуждали с создателями плюсы и минусы моделей, что и как лучше доработать. И глаза начинающих конструкторов светились благодарностью, поскольку каждому хотелось довести свое изделие до совершенства.

Определить победителей жюри оказалось нелегко. Все работы были по-своему интересны, сложны в исполнении, а главное, выполнены со старанием и любовью. Но победители все-таки названы. В младшей возрастной группе (10-11 лет) первое место присуждено Константину Замиралову за модель космического аппарата для сбора мусора на орбите (КАСМО). В средней возрастной группе (12-13 лет) первенство у Максима Куравского, представившего робота-андроида ПШК-12 «Прорывной». Среди старших ребят (14-17 лет) безоговорочный лидер – Илья Дмитракович и его инженерная машина разграждения и прокладки путей «Землеройка» (ИМРПП).

– Создание робота-андроида ПШК-12 «Прорывной» помогло мне определиться с выбором будущей профессии. Решил, что буду поступать в КГУ по специальности робототехника, – признался шестиклассник Максим Куравский.

– От всего сердца благодарю администрацию завода и профсоюзный комитет Курганмашзавода за поддержку и сотрудничество, – обратилась к организаторам методист ДДТ «Синяя птица» Ирина Лапшина. – Участие в слёте дает нашим ребятам возможность получить опыт защиты проектов, а бесценные советы высококвалифицированных специалистов военно-промышленного предприятия окрыляют. .

На фото: Илья Дмитракович презентует инженерную машину разграждения и прокладки путей «Землеройка» (ИМРПП), шестиклассник Максим Куравский защищает робота-андроида ПШК-12 «Прорывной».

Источник: Пресс-служба Курганмашзавода.

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