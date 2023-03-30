Юные курганцы интересно проведут время в «Молодежном квартале»

Курганский Дом молодёжи запускает новый проект для детей, подростков и молодёжи. Во время весенних каникул школьников и студентов приглашают интересно провести время в разных точках города, сообщает Молодежный портал Зауралья PROSPEKT45. Стартовал проект 23 марта.

«Молодёжный квартал» – это проект для молодёжи города Кургана, который предлагает позитивно провести свой досуг. События пройдут в каникулярное время на территории муниципальных учреждений, открытых пространств, парков и скверов, дворов и микрорайонов города Кургана. Вход на все события свободный.

Молодые люди посетили интеллектуальный квиз «Синяя птица», чемпионат по настольным играм, товарищескую встречу по волейболу от Центра «Мостовик», онлайн-викторину «Радуга» и другие мероприятия.

Для детей и молодёжи подготовлены разнообразные мероприятия: спектакли и выставки, мастер-классы и встречи с интересными людьми, образовательные интенсивы и походы выходного дня, праздники и спортивные турниры, игры и квесты, акции и флешмобы. Проходить они будут до 2 апреля.

Следить за событиями проекта можно в социальной сети «ВКонтакте» в группе Курганского Дома молодёжи, где каждый день будет публиковаться афиша на завтра.

Фото Молодежного портала Зауралья PROSPEKT45.

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