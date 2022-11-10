Юные курганцы изготовили поделки для мобилизованных бойцов

Ребята из Областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних своими руками изготовили для мобилизованных зауральцев кукол. В основе каждой находится веточка рябины. Она считается деревом защиты, дух и мудрости.

Мальчики и девочки уверены: куклы, сделанные с чистой и открытой душой, будут согревать сердца наших бойцов, придадут им сил и принесут удачу.

Как сообщили в социально-реабилитационном центре, скоро эти поделки будут направлены мобилизованным землякам.

Напомним, на территории Курганской области продолжается сбор гуманитарной помощи. Со всего региона неравнодушные жители собирают посылки для мобилизованных граждан. С объявления начала сбора гуманитарной помощи Курганская область отправила более 15 тонн. И жители ЛДНР, и беженцы, и наши бойцы – все получают помощь от зауральцев. Неравнодушные граждане и представители власти отправляют продукты, одежду, предметы первой необходимости и многое другое.Дети пишут письма, делают рисунки, поделки, открытки. Школьники хотят передать чистую детскую любовь и веру в лучшее. В то же время женщины шьют балаклавы, вяжут носочки и перчатки. Они, в свою очередь, передают в своих изделиях тепло родного края. Все понимают – в это непростое время пригодится любая помощь.

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