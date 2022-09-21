Юные курганцы сдали ГТО на высший балл

Золотой знак отличия «Готов к Труду и обороне» получил 21 юный житель города Кургана.

Юных спортсменов поздравила заведующая отделом спорта Департамента социальной политики Елена Белоногова, сообщили в пресс-службе администрации города. Все ребята достойные. В числе обладателей знаков отличия ГТО – Владимир Архипов из гимназии № 19. Он занимается в Центре современного танца «Парадокс». Максим Бабкин из школы № 7 выбрал для себя спортивное ориентирование в Детско-юношеской спортивной школе № 4 и акробатический рок-н-ролл. Он – обладатель первого взрослого разряда по спортивному ориентированию и второго спортивного разряда по акробатическому рок-н-роллу. Полина Байцур из школы № 46 занимается спортивной акробатикой в ДЮСШ № 1 им. А.А. Семенова, танцами в детском (подростковом) центре «ЛУЧ-П» и фигурным катанием в ДЮСШ № 2. Артем Бардин, ученик школы № 45, увлекается трюковым велосипедом и самокатом.

Учащиеся гимназии № 47 Кристина Брагина, Ева Букина, Богдана Тюленева, гимназии № 31 Дарья Сметанина, гимназии № 27 Анна Трифонова занимаются спортивной акробатикой в Детско-юношеской спортивной школе № 1 им. А.А. Семенова.

Дмитрий Воинков из школы № 56 – легкоатлет, учится в Детско-юношеской спортивной школе № 4. Нестор Воронов, учащийся гимназии № 32, занимается танцами в ансамбле народного танца «Улыбка» и рукопашным боем в детском спортивном клубе «Олимпик». Захар Елистратов из гимназии № 19 увлекается настольным теннисом и посещает Детско-юношескую спортивную школу № 2. Арина Захарова, учащаяся гимназии № 32, имеет первый спортивный разряд, занимается легкой атлетикой в спортивной школе олимпийского резерва.

В пресс-службе муниципалитета отметили, что в последние годы администрация города Кургана и правительство области очень много делают для формирования здорового образа жизни наших граждан. В столице Зауралья ежегодно появляются новые спортивные объекты, спортивные площадки. Скоро горожане получат замечательный подарок – стадион «Локомотив» преобразится, станет современным спортивно-рекреационным парком. Здесь разместятся площадки для воркаута, скейтбординга и велопаркура, в центре стадиона запланировано обустроить поле для пляжного футбола. В будущем году в жилом массиве Заозерный будет оборудована площадка для занятий экстремальными видами спорта. Красивое, современное, функциональное спортивное оборудование предназначено для того, чтобы занятия физкультурой и спортом стали доступны для всех жителей Кургана.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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