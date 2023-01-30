Юные самбисты Кургана завоевали 13 наград на первенстве Урала

В курганском зале единоборств «Зауралец» с 28 по 29 января 2023 года прошло первенство Уральского федерального округа по борьбе самбо среди юношей и девушек 14-16 лет.

На курганском ковре в течение двух дней соревновались 350 спортсменов, приехавших из всех регионов федерального округа. Они вели борьбу за медали в девяти весовых категориях, как у юношей, так и у девушек. Одновременно разыгрывались путёвки на первенство России, которое в середине февраля состоится в городе Казани.

Как сообщили в областном управлении по физической культуре и спорту, по итогам соревнований спортсмены Курганской области завоевали 13 наград: 2 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей. Победителями первенства Уральского федерального округа стали воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва № 1 Юрий Кравцов (весовая категория до 46 кг) и Саден Тастимиров (до 53 кг).

Фото Управления по физической культуре и спорту Курганской области.

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