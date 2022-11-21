Юные театралы расскажут курганцам о трагической судьбе царской семьи Романовых

Детский театральный коллектив «Жар-птица» расскажет курганским школьникам о трагической судьбе царской семьи Романовых, октябрьской революции 1917 года, гражданской войне и других исторических событиях ХХ века, а также о современной России XXI века.

«Первая часть овеяна светлой печалью, рассказывает о царских детях, запомнившихся современникам добротой, воспитанностью, скромностью, трудолюбием, так отличавшими их от тех образов, что традиционно рисует воображение при упоминании о монарших особах. Вторая часть погружает зрителя в мрачный период братоубийственной Гражданской войны, когда страна раскололась на два непримиримых лагеря, когда боль и смерть стали привычны, вековые ценности оказались попраны и забыты», - прокомментировала художественный руководитель «Жар-птицы» Алла Просекова.

Встреча состоится 2 декабря в областной филармонии. К участию в патриотическом уроке приглашают учащихся старших классов.