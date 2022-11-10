Юные учёные из Зауралья примут участие в одном из крупнейших научно-технических турниров России

Учащиеся 5-11 классов и студенты 1-2 курсов техникумов и колледжей, которые увлечены изучением естественных наук и инженерно-техническим творчеством, могут подать заявки на участие в VДетском научном конкурсе Фонда Андрея Мельниченко. Юные ученые и изобретатели из Курганской области вместе со своими сверстниками со всей России могут представить свои проекты на одном из крупнейших молодежных научно-технических турниров страны.

Для их участников и лауреатов были предусмотрены различные формы поощрения и поддержки, включая дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы. Наряду с этим, победители и призеры Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко получают дипломы и ценные призы, а также представляют Россию на международных турнирах.

Как сообщают организаторы конкурса, по итогам отборочного этапа будут определены лучшие исследовательские, инженерные и IT-проекты школьников и студентов, которые будут представлены на всероссийском уровне. Он состоится в начале февраля 2023 года в очном формате. Именно тогда станут известны имена юных ученых и изобретателей, которые будут представлять Россию на международной научно-технической арене.

Подать заявку на участие в отборочном этапе V Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко можно до 15 ноября 2022 года по электронной почте DNK@aimfond.ru. С подробной информацией об условиях проведения ДНК-2023 можно познакомиться на сайте.

Фото предоставлено организаторами V Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко.

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