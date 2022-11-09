Юные зауральские любители комиксов могут блеснуть в международном конкурсе

В Международном конкурсе комиксов для детей и молодежи предлагает поучаствовать мальчишкам и девчонкам, а также творческим коллективам Курганской области Детский культурный центр Белграда, сообщает пресс-служба областного департамента образования и науки.

Побороться за награды и призы смогут участники в возрасте от 5 до 18 лет, образовательные организации, детские художественные мастерские, культурные центры и другие подобные организации для детей со всего мира. Для этого нужно выбрать тему, технику изображения комикса. При этом формат работы не должен быть более 420 мм на 297 мм. Дети, участвующие в конкурсе индивидуально, могут направить до трех работ в разных художественных техниках, а организации и ассоциации — работы 30 участников, которые должны быть созданы не ранее 2021-2022 годов и не заимствованы у других авторов.

Отсканированные работы (в расширении 300 dpi) необходимо прислать до 18 ноября на электронный адрес stripkais@dkcb.rs до того, как направить оригиналы работ по почтовому адресу: Детский культурный центр Белграда, 11000, ул. Таковска, д. 8, Белград, Сербия (Dečji kulturni centar Beograd, Takovska 8, 11000 Beograd, Serbia).

Жюри выберет комиксы для выставки, которая запланирована в декабре в Белграде, и наградит авторов в рамках четырех категорий участников. Некоторые работы получат специальные рекомендации.

Фото с официального сайта департамента образования и науки Курганской области

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