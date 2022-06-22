Юные знатоки английского из Кургана поднялись на самую большую вершину хребта Урал Тау

Юные курганцы из школы английского языка Дома творчества детей и молодёжи «Гармония» вместе с родителями и курганскими велоактивистами поднялись на самую большую вершину хребта Урал Тау - гору Арвякрязь высотой 1060 метров.

На вершине горы все участники получили памятные дипломы о восхождении, а именинники, чьи дни рождения приходились на эти дни, - ещё поздравления и подарки, сообщили в пресс-службе администрации города.

Около 50 курганцев приняли участие в поездке. 17 семей впервые совершили восхождение. Организаторы отмечают, что самое главное в таких мероприятиях - это возможность побывать в новых местах, почувствовать себя настоящим открывателем мира и сделать это вместе с друзьями и близкими.

Такая поездка для детей и взрослых в этом сезоне не последняя. В течение всего летнего периода они будут продолжены.

Фотографии Курганского велоклуба.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.