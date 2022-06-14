Юных посетителей фестиваля «Русское поле» будет развлекать Петрушка

Для гостей Фестиваля славянской и казачьей культуры «Русское поле», особенно для его юных посетителей, наверняка будет интересна «Поляна сказок». Она будет действовать 12 июня у Троицкой площади города Кургана. Об этом «Новому миру» сообщила начальник Управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко.

- «Поляна сказок» будет наполнена сказочными песронажами и интересными фотозонами. На этой же площадке состоится показ уличного спектакля о забавном персонаже Петрушке, пропитанного многовековыми фольклорными традициями Руси. Для удобства публики спектакль будет иметь два сеанса — в 12:30 и 14:30. Покупать билеты на него, разумеется, не потребуется, - анонсировала собеседница нашего издания.

Помимо этого на «Поляне сказок» пройдут познавательные викторины с вручением сувениров. Посетителей площадке будут будут развлекать ростовые куклы и сказочные персонажи — со всеми ими можно будет сфотографироваться на память.

Напомним, что Фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле» будет проходить во всех районах Курганской области. Как ранее сообщила заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина, такое масштабное мероприятие запланировано в нашем регионе впервые. Оно будет приурочено ко Дню России и православному празднику Пресвятой Троицы.

В городе Кургане эпицентр празднования разместится на Троицкой площади (у областной филармонии). Здесь будут работать 11 тематических площадок, а кульминацией фестиваля обещает стать выступление прославленного Кубанского казачьего хора, который, несмотря на большую востребованность, в этом году решил отметить День России в столице Зауралья.

Николай Волков.