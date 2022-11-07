Юных журналистов Курганской области ждут в Чумляке

Осенняя школа пройдет с 21 по 26 ноября на базе Комплекса отдыха и развития «Чумляк» в Щучанском округе в рамках смены «Безопасный мир» (12+). К участию приглашаются внештатные корреспонденты Молодежного портала Зауралья PROSPEKT45, набравшие наибольшее количество баллов рейтинга за период работы, и ребята, увлекающиеся журналистикой, из Целинного, Альменевского, Сафакулевского, Щучанского, Мишкинского, Макушинского, Частоозерского, Варгашинского, Мокроусовского, Белозерского, Каргапольского, Шатровского районов и муниципальных округов. Участниками могут стать ребята в возрасте от 14 до 17 лет, включительно.

Для юных журналистов пройдут занятия по направлениям текстовая журналистика и фотожурналистика. Внештатные корреспонденты портала прокачают свои навыки на современном оборудовании в новых медиастудиях в Комплексе, а также выполнят практические задания от организаторов осенней школы «МедиаПоток».

Для начинающих журналистов педагоги проведут занятия по основам работы с текстом и фотографией, расскажут о жанрах и форматах новостной публикации. По итогам работы в школе ребята, которые только начинают свой путь в мир журналистики, будут практиковаться на Молодежном портале Зауралья. Кроме профильной программы, журналистов ждут занятия по интернет-безопасности, оказанию первой медицинской помощи, основам самообороны, встречи с интересными людьми и творческие активности.

Для участия в смене ребятам необходимо заполнить заявку.

Фото Молодежного портала Зауралья PROSPEKT45

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