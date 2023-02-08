Юный шадринец Илья Хабаров готовится стать главой города

Литейщик металлов и сплавов Шадринского автоагрегатного завода Виталий Хабаров и его жена Елена готовят смену городскому главе, воспитывают будущего доктора, лелеют юную звезду эстрады и ведут за ручки двух очаровательных сестрёнок по дорогам знаний. Вместе они большая дружная семья.

Будущий глава, а пока телезвезда

Знакомство с семьёй Хабаровых началось с их сына – первоклассника Ильи, который накануне учебного года принял участие в детском видеопроекте «Когда я вырасту, буду...», проводимом шадринской компанией «Курьер плюс».

Семилетний мальчик рассказал о своей мечте стать мэром: «Буду руководить городом – от уборки улиц до строительства детских садов и школ». А накануне Нового года Илью пригласили в городскую администрацию, где за круглым столом он встретился с главой Шадринска Антоном Моканом и посидел в кресле руководителя.

– Во время беседы сын очень стеснялся говорить на камеру, хотя накануне заготовил массу вопросов. И всё же некоторые из них сумел задать, например: где учат на мэра? – поделилась мама Елена Евгеньевна. – Не всё из того, что в тот день глава города рассказывал о своей работе, Илье было понятно. Дома, просматривая видеозапись, он уточнял некоторые моменты. Особенно впечатлил тот факт, что Антон Константинович начинал свою трудовую деятельность в машиностроительной отрасли, на Шадринском автоагрегатном заводе. Сын тоже занимается «машиностроением» – собирает автомобили из пяти тысяч деталей «Лего», увлекается робототехникой, посещает «Кванториум». После встречи с главой города Илья загорелся идеей: «Я тоже пойду на ШААЗ и буду строить свою карьеру». И сейчас он точно уверен, что в будущем будет мэром...

После выпуска сюжета в эфир Илья Хабаров стал звездой – звонят родственники, хвалят школьные учителя. К славе относится спокойно, ведь совсем скоро, по словам юного героя, его имя появится в избирательных бюллетенях. А пока будущий градоначальник постигает школьную науку, учится акробатическим этюдам в цирковом коллективе «Непоседы» ДДЮ «Ритм», играет в шахматы и делает эскизы новых машин.

Такие разные и все родные

Помимо Ильи в семье подрастают ещё четверо детей: школьницы Александра, Елизавета и Василиса и дошкольница Таисия, которая только весной отпразднует свой первый пятилетний юбилей. Трое из ребят приёмные. Когда Виталий и Елена поженились, сразу решили взять на воспитание приёмных детей. Так первыми в семье появились сёстры – четырёхлетняя Лиза и десятимесячная Василиса. Особенности развития и проблемы со здоровьем у девочек добавляют немало хлопот и вносят коррективы в семейный уклад. Пока папа обеспечивает финансовый тыл и занимается строительством дома, мама находится на передовой школьного образования, выполняя функции домашнего репетитора, и возит детей в кружки. Заниматься приходится очень много, чтобы дочери не отстали от школьной программы.

Через год после установления опекунства у супругов родился Илья. Потом, в силу жизненных обстоятельств, в семью приняли старшую Александру, племянницу Елены. По словам родителей, Саша – ребёнок незаурядный, для неё не существует сложных и неразрешимых вопросов, девочка с лёту усваивает любой учебный материал. В этом году она планирует поступать в восьмой класс Курганского лицея для одарённых детей. А пока обучается программированию в детском технопарке «Кванториум», занимается в художественной школе и мечтает посвятить свою жизнь медицине.

Последней у Хабаровых родилась маленькая Таисия, которая пока играет в куклы, но, несмотря на юный возраст, очень любит петь и танцевать, занимается в цирковом коллективе, видит себя звездой телеэкрана и мечтает жить непременно в Москве.

В памяти останется счастливое детство

Как в любой многодетной семье, между детьми иногда случаются конфликты, но и постоять друг за друга они могут горой. Чувство семьи и ответственности им прививают родители. Виталий Николаевич, несмотря на большую занятость, всегда выкраивает время, чтобы покататься с детьми с горки на ледянках, пробежаться на лыжах, поиграть в куклы. Накануне новогодних праздников Хабаровы подали заявку на участие в городском конкурсе «Новогодний экстерь-ер» на лучшее праздничное оформление дворов и фасадов зданий. Елена Евгеньевна лепила снежные фигуры, посильную лепту вносили ребятишки.

В памяти детей, несомненно, останутся и совместные просмотры фильмов, поездки к бабушке в деревню, отдых на берегу озера. Ну а любимым семейным праздником Хабаровых давно стала Масленица, которую они всегда ждут с нетерпением, с удовольствием участвуют в городских масленичных гуляниях, пекут гору блинов и провожают зиму.

– Хочется, чтобы у детей были счастливые воспоминания, – говорят родители. – Вот старшая дочь возвращается из школы во вторую смену и говорит, что наш дом среди тёмных улиц издалека заметен своими разноцветными огоньками. Приятно, когда в окнах горит свет и дома тебя ждут родные.

Светлана Кириллова. Фото Ларисы Патракеевой.